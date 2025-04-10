Hiçbir şeyin sahibi olamayacaksınız! Ticaret savaşları ile başlayacak: Mecburiyet olacak

Küresel piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Borsa İstanbul’a tepki alımları sürerken döviz kurlarında dolar TL 38 TL seviyesinde istikrarlı seyir içerisinde. Euro dolar paritesi ise düşüş eğilimde. Altın fiyatlarında düşüş beklentisi varken gram altın TL cinsinde düzeltme yaşanmama ihtimal. Petrol fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Piyasaları yorumlayıp yeni trendleri açıklayan finans analisti İslam Memiş, "İkinci dalgaya hazır olun" uyarısında bulundu.

Piyasalar yaşanan sert çöküşler ve belirsizlikler sonrası toparlanmaya çalışıyor. Borsa İstanbul 100 endeksi tepki alımı yaparken Dolar TL kuru 38 TL seviyesinde stabil. Ons altın 3.006 dolar seviyesinde işlem görürken BTC 79.946 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Finans analisti İslam Memiş'e göre, yeni bant aralıkları ve küresel belirsizlikler devam ediyor.

PİYASALARDA KIRILMA NOKTASINA GELİNDİ

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Son bir haftadır küresel piyasalarda yaşanan sert çöküşler ve belirsizlikler, tüm yatırım araçlarında ciddi soru işaretlerine yol açtı. Artık piyasalarda bir kırılma noktasına gelindi. Ancak bu kırılma yukarı yönlü mü olacak, yoksa aşağı yönlü mü? İşte bu sorunun mücadelesi veriliyor.

BORSA İSTANBUL’DA TEPKİ ALIMLARI

Borsa İstanbul 100 endeksi, yükseliş göstermekte. Bu yükselişi “tepki alımı” olarak değerlendiriyoruz. Yurt dışı ve yurt içi borsalarda benzer şekilde tepki alımları gözlemleniyor. Geçtiğimiz hafta da belirttiğim gibi, BIST 100 endeksinde 9.000 puan seviyesinin altında kısa vadeli öngörüm halen geçerliliğini koruyor. Bu nedenle yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Teknik olarak 9.550 puan seviyesinin üzerinde alım sinyalleri oluşsa da, kişisel olarak 8.500-9.000 puan aralığında yeni pozisyonlar almayı planlıyorum.

DOLAR KURUNDA CİDDİ BİR BOZULMA YOK

Yurt içi piyasalarda Dolar TL kuru 38 TL seviyesinde sabit bir seyir izlemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinde sert dalgalanmalar yaşansa da, içeride kurda ciddi bir bozulma yok.

Euro/Dolar paritesinde de dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1.11 seviyeleri test edilse de, sonrasında gelen satışlarla 1.0905 seviyesine kadar gerileme oldu. Yıl içinde ise 1.14-1.15 hedefimi koruyorum.

ALTIN FİYATLARINDA BALON VE DÜZELTME HAREKETLERİ

Ons altın şu anda 3.006 dolar seviyesinde. Ticaret savaşları ve Trump’ın ek vergi açıklamaları nedeniyle 3.167 dolara kadar yükselen ons altında, balon fiyatlamaların etkili olduğunu her zaman vurgulamıştım. 2.800 dolar seviyesini hala hedef olarak koruyorum. Kademeli bir düşüş süreci bekliyorum.

GRAM ALTIN TL DÜZELTME BEKLENTİSİ ÇOK GÜÇLÜ

Gram altın TL fiyatı, geçtiğimiz hafta 3.932 TL seviyesini görmüştü. Bugün fiziki piyasada 3.785 TL seviyelerinde işlem görüyor. Kısa vadede 3.750 ve 3.650 TL seviyelerine kadar geri çekilme olasılığı güçlü. Ancak orta ve uzun vadede 6.000 TL seviyesini hedefliyorum.

GÜMÜŞTE FIRSAT DEVAM EDİYOR MU?

Gümüşün ons fiyatı şu an 30.41 dolar seviyesinde. Son günlerde ciddi bir geri çekilme yaşandı ve bu seviyelerden tepki alımları geldi. Ancak düşüş beklentim sürüyor. 28.50 ve 26.50 dolar seviyeleri önemli destek noktaları.

Gram gümüş fiyatı ise 37.11 TL seviyesinde. 35 TL seviyesinin altına sarkma ihtimali ve devamında 34.50 TL’ye kadar bir geri çekilme ihtimali mevcut. Bu nedenle gümüşte de kısa vadede temkinli olunmalı.

BİTCOİN 65.000 DOLAR SENARYOSU MASADA

Bitcoin, şu anda 79.946 dolar seviyesinde. 77.000 dolardan ekleme yaptım. Kısa vadede 81.000 ve 83.000 dolar seviyelerinde dirençler bulunuyor. Ancak 65.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bu seviyelere gelirse, tekrar alım yapmayı planlıyorum.

Altcoinlerle ilgilenmiyorum; portföyüm sadece Bitcoin’den oluşuyor. Eğer 65.000 dolar gerçekleşmezse, altın ve gümüş tarafındaki alımlarıma devam edeceğim.

YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT MI?

Altın gümüş rasyosu yeniden 100 seviyesinin altına sarktı ve şu an 98.75 seviyesinde. %4’e varan düşüş yaşandı. Daha önce bu seviyelerin fırsat sunduğunu belirtmiştim. Umarım yatırımcılar bu rasyoyu doğru değerlendirmiştir. Bu hafta veri açısından oldukça kritik. Perşembe ve Cuma ABD enflasyon verileri yakından takip edilecek. Ayrıca Trump’ın Fed Başkanı Powell üzerindeki baskısı da artıyor. Haziran itibarıyla Fed’in faiz indirimine başlayacağını düşünüyorum. Trump, ticaret savaşlarında olduğu gibi Fed tarafında da istediğini alacaktır. Önümüzdeki aylarda bu baskının sonuçlarını görmemiz olası.

Yatırımcılar için oldukça hareketli ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni bant aralıklarını dikkate almak, sağlıklı yatırım kararları açısından kritik önemde.

TİCARET SAVAŞI DEĞİL YENİDÜNYA DÜZENİ

Bugünlerde ülkelerin vergi tarifelerini “Ticaret Savaşları” olarak görebilirsiniz.

Adı: Yenidünya Düzeni

Hiçbir şeyin sahibi olamayacaksınız ama kiralayabileceksiniz.

Örnek: Satın alacağınız ürün bugün 100 bin lira ise 150 bin lira olduğunu düşünün.

Alım gücü azaldıkça, ihtiyaç artar.

İhtiyaç halinde kiralama tercih değil, mecburiyet olacaktır."