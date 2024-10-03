Hilltown Cyprus: Bir yazlık evden fazlası konforun zirvesinde stratejik bir yatırım

03 Ekim 2024 14:21 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:12

Kökleri 1970’lere dayanan ve 12 yıldır inşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Toros Invest, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerine hız veriyor.

Son olarak İstanbul’da Yalı Bostancı projesini tamamlayan Toros Invest, Kuzey Kıbrıs’ta geliştirdiği ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yeni projeleri duyurdu. Kıbrıs'ın incisi Girne Esentepe bölgesinde yer alan yeni projesi Hilltown Cyprus, lüks yaşamı ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.

Kuzey Kıbrıs’ta Hilltown Cyprus karma yaşam projesinin altında Hilltown Vista, Hilltown Limited, Hilltown Suits ve Hilltown Resort projeleri devam ederken, proje kapsamında yer alan Hilltown Beach Club ise geçen yıl tamamlanarak hizmete girdi. Hilltown Beach Club, Akdeniz’in özünü yansıtan özgün tasarımıyla bölgenin ilk ve tek doğal plajında yer alıyor. Hilltown Vista, 103 adet 1+1, 2+1, 3+1 konut ve villalardan oluşurken, etkileyici deniz, büyüleyici orman ve muazzam peyzaj manzaralarını sunuyor. 1+1 garden suit’lerde özel bahçe keyfi, 2+1 loft penthouse’larda geniş terasları ve 3+1 villalarda optimum tasarım ile modern yaşam yeniden tanımlanırken her konut kesintisiz deniz manzarası ile Akdeniz’e açılıyor. Hilltown Limited’da 9 adet 4+1 villa yer alırken, Hilltown Suits’te de 40 adet 1+1 ve 2+1 daire bulunuyor. 280 yatak kapasiteli otel etabı Hilltown Resort ise Kuzey Kıbrıs’ın global markalı ilk oteli olmaya hazırlanıyor.

Aynı zamanda projenin diğer etaplarında yer alan konutlara otel konforunun ayrıcalıklarını sunarken diğer yandan yazlık evlerini kullanmadıkları dönemlerde profesyonel otel yönetimi ile ev sahiplerine yüksek ve dertsiz kira getirisi ile pasif gelir imkânı sunuyor.

Hilltown Cyprus, lüks yaşamın yanı sıra yüksek kira getirisi ile dikkat çekiyor. Dövize endeksli kira geliri ile yatırımcılara ortalama 10-12 yıl gibi kısa bir sürede geri dönüş sağlıyor. Projede yer alan evler, az katlı modern yatay mimarisi ve doğayla uyumlu yapıları ile hem konforlu bir yaşam hem de sürdürülebilir bir çevre sunuyor. Ayrıca profesyonel otel yönetimi ile mülk sahiplerinin kiracı bulma, bakım ve tadilat gibi işlemlerle uğraşmadan gelir elde etmesini sağlıyor.

Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bursalıoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz doğası ve yatırım potansiyeli nedeniyle Hilltown Cyprus projesi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Esentepe bölgesi, doğal güzellikleri ve düşük yapılaşma yoğunluğu ile dikkat çeken bir yer. Burada sadece lüks bir yaşam alanı değil, aynı zamanda yatırımcılara yüksek getiri sağlayan bir fırsat sunmak istedik. Akdeniz’in sunduğu tüm güzellikleri modern bir tasarımla buluşturmak, projemizin çıkış noktası oldu” diyerek, projeyi özetledi.

10 YILDA DÖVİZ BAZINDA AMORTİ EDİYOR

Kıbrıs’ın şu anda 50’den fazla ülke vatandaşının gayrimenkul yatırımı yaptığı çok kıymetli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Bursalıoğlu, Kıbrıs’ın potansiyeli hakkında şunları anlattı: “Türkiye’nin de desteğiyle çok önemli projeler birer birer hayata geçiyor. Örneğin Türkiye’den suyun bağlanması, 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanının açılması, yeni cumhurbaşkanlığı ve meclis binalarının devam eden inşaatı, devam eden otoyollar, elektrik hattının Türkiye’ye bağlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalar geleceğe dair çok kıymetli işaretleri de içerisinde barındırıyor. Sürekli artan bilinirliği ile turist sayısında her yıl yükselen grafiği aynı zamanda gayrimenkul piyasasını da olumlu yönde doğrudan etkiliyor. Yatırım açısından en büyük avantajlarından birisi de gayrimenkul gelirlerinin ve değerlerinin dünyanın en çok kullanılan 3. para birimi olan İngiliz Sterlini’ne endeksli olması. Bugün Türkiye’deki insanlar yüzde 50 mevduat faizi ile birikimlerini enflasyon karşısında korumaya çalışırken, Esentepe’de gayrimenkul projeleri döviz bazında yüzde 40 değer kazanıyor. Üstelik sonrasında yine kira gelirleri ile 10-12 yıl sürelerde döviz bazında kendisini amorti ediyor.”

KENDİ EVİNİZDE OTEL KONFORU

Bursalıoğlu, projede sunulan avantajları ise şöyle sıraladı: “Hilltown Cyprus, plajı, oteli, konutları, villaları ve yeni nesil yazlık modeli ile aslında pek çok ihtiyaca aynı anda karşılık veriyor. Örneğin projemizde yatırım için konut alan birisi aslında otel işletmesine dahil edebileceği çok kıymetli bir daireye sahip oluyor. Bu sayede yatırımının gelirini maksimize ederken bunun yanında kiracı bulma, kiracı süreçlerini yönetme, bakım, aidat, tadilat, fatura giderleri gibi hiçbir derdi ile kendisi uğraşmıyor. Böylece döviz bazında çok ciddi bir pasif gelir elde ediyor.

Ayrıca bu sistemin diğer güzel yanı ise istediği zaman da yine kendi evinde otel konforunda tatil yapabiliyor olması. Proje içerisindeki otelin tüm imkanlarından ve konforundan istediği miktarda istediği sürece faydalanabiliyor. Örneğin tatil için evine geldiğinde dilerse evi kendisi için tamamen temizlenmiş ve hazır bir hale getirilebiliyor. Hava alanı transferi, günlük araç kiralama, çeşitli tur ve organizasyonlara katılma gibi tüm hizmetleri otelin concierge departmanından sağlayabiliyor.”

KIBRIS’TA TL İLE ÖDEYİP DÖVİZLE KAZANMA DÖNEMİ

Hilltown Cyprus, yalnızca Türk Vatandaşlarına özel dövizle kazanıp TL ile ödeme fırsatını sunuyor. Ekim ayı boyunca geçerli bu fırsat ile sadece 100.000 TL peşinatla daire seçme ayrıcalığını elde edebilir ve TL’ye 0 faizle 30 ay vade imkanından faydalanabilirsiniz. Üstelik 18 ay sonra evinizi teslim aldığınızda son 12 taksitinizi kira gelirleriniz ile ödeyebilirsiniz.



ESENTEPE YENİ CAZİBE MERKEZİ

Projenin yer aldığı Girne Esentepe bölgesinin ise adeta KKTC’nin yakın gelecekte yeni merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Bursalıoğlu, bölge hakkında şu bilgileri verdi:

“Esentepe, Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzellikleriyle dikkat çeken ve düşük yapılaşma yoğunluğu sayesinde doğallığını koruyan ve en hızlı gelişen bölgelerinden birisi. Beşparmak Dağları'nın eteklerinde, Akdeniz’in berrak sularına bakan bir konumda yer alan Esentepe, hem deniz hem de dağ manzarasıyla doğayla iç içe bir aile yaşamı sunuyor. Bölge, sakin ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekerken, inşa edilen yeni marina projeleri, hali hazırda bulunan Avrupa’nın en büyük golf sahalarından biri ve modern yaşam alanları ile Kuzey Kıbrıs’ın yakın gelecekteki en güçlü cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor."

Kıbrıs denildiğinde sanki her yer aynı koşullara sahip gibi bir algı olsa da diğer popüler bölgeleri genellikle yoğun ve yüksek yapılaşmaya maruzken, Esentepe, geniş ormanlık alanları, tertemiz denizi ile bol oksijenli havası ve adanın diğer bölgelerine göre oldukça avantajlı iklimiyle özellikle Avrupalı ailelerin en çok ilgisini çeken bölge konumunda.

Türkiye’deki popüler tatil beldeleri kalabalık, astronomik konut fiyatları ve hayat pahalılığı ile dikkat çekerken, Esentepe, doğal güzellikleri, huzuru ve de cazip konut fiyatları ile farklılaşıyor. Buradaki yatırımlar dövize endeksli olarak değerlenirken aynı zamanda Kıbrıs’ın iklimi sayesinde yazlık evinizin kullanım süresi de yıl boyunca 2 kat uzuyor. "