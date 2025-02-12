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 | Kübra Çelepi

Hindistan Merkez Bankası'ndan sürpriz müdahale! RBI'ın cesur hamlesi rupiyi istikrara kavuştudu

Hindistan Merkez Bankası'nın son iki günde döviz piyasalarına yaptığı beklenmedik ve kararlı müdahale ile dikkat çekti. Hindistan Merkez Bankası (RBI), döviz piyasasına 10 milyar doların üzerinde müdahalede bulunarak, rupinin tarihi dip seviyelerden toparlanmasına yol açtı.

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Hindistan Merkez Bankası'ndan sürpriz müdahale! RBI'ın cesur hamlesi rupiyi istikrara kavuştudu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 14:01

RBI, 10 milyar dolardan fazla para enjekte ederek, rupiyi ABD doları karşısında yaklaşık 87,95'lik rekor düşük seviyelere sürükleyen düşüş eğilimini etkili bir şekilde dizginledi. Bu cesur adım, para birimini 86,47'ye yükselterek çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağladı. Analistler, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) müdahalesinin, rupiye yönelik düşüş bahislerinin artması ve para biriminin son dört ayda yaşadığı sert düşüş nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

HİNDİSTAN RUPİSİ İSTİKRARA KAVUŞTU

Piyasa ekonomistleri, özellikle spekülatörlere karşı müdahalenin zamanında olduğunu ve devam eden düşüş eğilimleriyle mücadele etmek için oynaklık eklediğini belirtti. Hindistan rupisi, yavaş ekonomik büyüme, hisse senedi çıkışları ve ticaret politikaları tarafından yönlendirilen güçlü bir ABD doları nedeniyle baskı altındaydı. Bu hareket, yeni vali altında bir değişimi işaret etti ve para birimi dalgalanmalarını yönetmek için daha dinamik bir stratejiyi yansıttı. Bu aşamada işlem hacimleri üç katına çıktı.

Bu müdahale, RBI'ın zorlu zamanlarda kararlı bir şekilde hareket etmeye hazır olduğunun altını çizdi. DBS Bank, RBI'ın 10 milyar ABD doları değerinde satış yaptığını tahmin ederken, Goldman Sachs'ın tahmini 11 milyar ABD dolarına yakın tahminde bulundu.

RBI BANKACILIK SİSTEMİNE 2,50 TRİLYON RUPİ KANALİZE ETMEYİ PLANLIYOR

Hindistan Merkez Bankası (RBI) benzeri görülmemiş bir mali manevra için hazırlanıyor. RBI bankacılık sistemine devasa bir 2,50 trilyon rupi kanalize etmeyi planlıyor. Bu cesur gecelik strateji, döviz piyasasındaki son, agresif müdahalelerinin etkisini dengelemeyi amaçlıyor. Ülkenin likidite manzarasını istikrara kavuşturma acil ihtiyaç olarak görülüyor.

Hindistan'ın bankacılık sistemi, yalnızca birkaç gün içinde, önceki boyutunun dört katına çıkarak yaklaşık 2 trilyon rupiye ulaşan bir likidite açığıyla karşı karşıya kaldı. Bu büyük açığın nedenleri arasında önemli vergi çıkışları ve RBI'nin tökezleyen rupiyi desteklemeyi amaçlayan güçlü dolar satışları yer alıyordu.

Para birimlerinin dalgalandığı ve piyasaların titrediği bir dünyada, RBI'ın gecelik eylemi temel bir gerçeği vurguluyor: Hindistan'ın mali kalesi, her seferinde kararlı bir kararla güçlendirilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hindistan nasıl yönetiliyor?
Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da Parlamento'nun Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) ve Halk Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kanadı bulunmaktadır. Halk Meclisi 543 sandalyeye sahiptir ve seçimleri her beş yılda bir yapılmaktadır.
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#Mali Piyasalar
#Ekonomi
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