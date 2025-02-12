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 | Kübra Çelepi

Ramazan Bayramı öncesi yerli kırmızı et üretimine destek: Seferberlik başladı! İthalat azaltılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et arzını artırmak ve ithalatı azaltmak için yerli üretimin destekleneceği bir proje başlattı. Bu kapsamda gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetlerle küçük işletmelere tahsis edilecek ve besicilere sübvansiyonlu kredi desteği sağlanacak.

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Ramazan Bayramı öncesi yerli kırmızı et üretimine destek: Seferberlik başladı! İthalat azaltılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:05

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et arzını artırmak ve ithalatı azaltmak için yerli üretimi destekleyen bir proje başlattı. Küçük işletmelere gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetlerle tahsis edilecek ve besicilere kredi desteği sağlanacak. Ayrıca, etçi ırkların yetiştiriciliği teşvik ediliyor.

BAYRAM ÖNCESİ KIRMIZI ETTE YERLİ ÜRETİM SEFERBERLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et arzını artırmak ve ithalatı azaltmak amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında yerli üretim hamlesini hayata geçirdi. Bu kapsamda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde yetiştirilen gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetlerle küçük işletmelere tahsis edilecek. Etçi hayvan sürülerinin büyütülmesi hedeflenirken, besicilere uygun faizli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak.

ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN KREDİ

Bakanlığın destekleme paketine göre, Ziraat Bankası üzerinden üreticilere sübvansiyonlu kredi imkanı sunulacak. Üreticiler, 2 yıl geri ödemesiz, 3 ila 5 yıl vadeli kredi desteğiyle besicilik yatırımlarını büyütebilecek. Bunun yanı sıra üreticilere bir yıl boyunca bakım ve besleme desteği sağlanırken, alınan hayvanların sigorta bedeli Bakanlık tarafından karşılanacak.

ÜRETİMİ ARTIRMA ÇAĞRISI YAPILDI

Son yıllarda besiciler özellikle angus, limuzin ve hereford gibi et ırklarıyla üretim yapmak istiyor. Ancak Türkiye’de bu cins hayvanların yeterli anaç varlığı olmadığı için her yıl artan bir talep doğuyor ve ithalat yapılıyor. Büyük besi işletmelerinin her yıl besi danası ithalatına başvurmak zorunda kalırken bunun yerine kendi üretimlerini artırmaları yönünde çağrılar yapıldı.

Bakanlığın destekleriyle 2025 yılında Türkiye genelinde yerli et üretiminin daha da artması bekleniyor. Yerli üreticilere sağlanan teşviklerle, kırmızı et arzının dengelenmesi ve ithalatın kademeli olarak azaltılması planlanıyor. Besi çiftliklerinde yeni üretim modelleri geliştirilirken, özellikle angus ve hereford gibi et ırklarının yaygınlaştırılması için özel destekler verilmesi gündemde.

Sıkça Sorulan Sorular

En kaliteli et hangi hayvanın?
Wagyu sığırlarından elde edilen et, kalitesiyle bilinir

Sıkça Sorulan Sorular

Karkas et ne demek?
Kesilmiş kasaplık hayvanın deri, iç organları, baş ve türüne göre kuyruk çıkartıldıktan sonra elde edilen gövdesidir
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ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#kırmızı et
#Ekonomi
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