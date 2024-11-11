Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat

11 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:11

Kasım ve aralık 2024'te temettü dağıtacak hisseler paylaşıldı. Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımları temettü ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisse senetleri ve şirketler belli oldu. Peki, hangi şirket ne kadar dağıtacak? İşte hisse başına dağıtılacak tutarlar.

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Temettü Takvimi sayfasında hisse senedi temettü tarihleri paylaşıldı. Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisseler sıralandı. Şirketlerin hisse başına dağıtılacak temettü tutarları ve ödeme tarihleri, yatırımcıların yüzünü güldürecek. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER 2024 Kasım ve Aralıkta nakit temettü ödemesi yapacak olan hisseler belli oldu. İşte hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler. ACSEL TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 1.929.906.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,180

Temettü Tarihi: 12/11/2024 MGROS TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 468.000.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 2,585

Temettü Tarihi: 13/11/2024 VERTU TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 10.400.000.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,200

Temettü Tarihi: 15/11/2024 VERUS TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 15.750.000.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,225

Temettü Tarihi: 20/11/2024 DGNMO TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 90.000.000.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,257

Temettü Tarihi: 20/11/2024 FROTO TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 4.798.684.308,750

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 13,53

Temettü Tarihi: 22/11/2024 ASELS TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 459.000.000.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,101

Temettü Tarihi: 25/11/2024 SDTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 43.939.640.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,758

Temettü Tarihi: 27/11/2024 DCTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 3.987.468.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010

Temettü Tarihi: 29/11/2024 AYEN TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 1.532.350.500

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,552

Temettü Tarihi: 29/11/2024 TCELL TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 5.649.298.254.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 6,868

Temettü Tarihi: 05/12/2024 BORSK TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 100.089.583.330

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,401

Temettü Tarihi: 06/12/2024 LIDER TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 18.562.500.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,112

Temettü Tarihi: 10/12/2024 FORTE TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 6.799.933.660

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010

Temettü Tarihi: 10/12/2024 GRTRK TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 4.470.000.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,100

Temettü Tarihi: 12/12/2024 EBEBK TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 26.000.000.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,700

Temettü Tarihi: 12/12/2024 ATATP TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 32.098.493.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,075

Temettü Tarihi: 16/12/2024 BIMAS TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 2.428.800.000.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 3,600

Temettü Tarihi: 18/12/2024 ALKLC TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 8.970.984.160

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,058

Temettü Tarihi: 20/12/2024 SDTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 32.547.860.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,750

Temettü Tarihi: 23/12/2024 PAGYO TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 49.059.300.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,564

Temettü Tarihi: 24/12/2024 DCTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ Temettü Miktarı: 3.987.468.000

Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010

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