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Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:11
Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat

Kasım ve aralık 2024'te temettü dağıtacak hisseler paylaşıldı. Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımları temettü ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisse senetleri ve şirketler belli oldu. Peki, hangi şirket ne kadar dağıtacak? İşte hisse başına dağıtılacak tutarlar.

Temettü Takvimi sayfasında hisse senedi temettü tarihleri paylaşıldı. Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisseler sıralandı. Şirketlerin hisse başına dağıtılacak temettü tutarları ve ödeme tarihleri, yatırımcıların yüzünü güldürecek. 

HİSSE BAŞINA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

2024 Kasım ve Aralıkta nakit temettü ödemesi yapacak olan hisseler belli oldu. İşte hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler.

Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat - 1. Resim

ACSEL TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 1.929.906.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,180
Temettü Tarihi: 12/11/2024

MGROS TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 468.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 2,585
Temettü Tarihi: 13/11/2024

VERTU TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 10.400.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,200
Temettü Tarihi: 15/11/2024

Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat - 2. Resim

 

VERUS TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 15.750.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,225
Temettü Tarihi: 20/11/2024

DGNMO TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 90.000.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,257
Temettü Tarihi: 20/11/2024

FROTO TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 4.798.684.308,750
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 13,53
Temettü Tarihi: 22/11/2024

Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat - 3. Resim

ASELS TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 459.000.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,101
Temettü Tarihi: 25/11/2024

SDTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 43.939.640.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,758
Temettü Tarihi: 27/11/2024

DCTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 3.987.468.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010
Temettü Tarihi: 29/11/2024

Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat - 4. Resim

AYEN TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 1.532.350.500
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,552
Temettü Tarihi: 29/11/2024

TCELL TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 5.649.298.254.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 6,868
Temettü Tarihi: 05/12/2024

BORSK TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 100.089.583.330
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,401
Temettü Tarihi: 06/12/2024

Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat - 5. Resim

LIDER TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 18.562.500.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,112
Temettü Tarihi: 10/12/2024

FORTE TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 6.799.933.660
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010
Temettü Tarihi: 10/12/2024

GRTRK TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 4.470.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,100
Temettü Tarihi: 12/12/2024

Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat - 6. Resim

EBEBK TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 26.000.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,700
Temettü Tarihi: 12/12/2024

ATATP TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 32.098.493.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,075
Temettü Tarihi: 16/12/2024

BIMAS TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 2.428.800.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 3,600
Temettü Tarihi: 18/12/2024

Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat - 7. Resim

ALKLC TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 8.970.984.160
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,058
Temettü Tarihi: 20/12/2024

SDTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 32.547.860.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,750
Temettü Tarihi: 23/12/2024

PAGYO TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 49.059.300.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,564
Temettü Tarihi: 24/12/2024

DCTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü Miktarı: 3.987.468.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010
Temettü Tarihi: 31/12/2024

Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat - 8. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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