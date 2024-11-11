Hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu! Kasım ve aralık ayına dikkat
Kasım ve aralık 2024'te temettü dağıtacak hisseler paylaşıldı. Borsa İstanbul’da hisse senedi yatırımları temettü ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisse senetleri ve şirketler belli oldu. Peki, hangi şirket ne kadar dağıtacak? İşte hisse başına dağıtılacak tutarlar.
Temettü Takvimi sayfasında hisse senedi temettü tarihleri paylaşıldı. Kasım ve Aralık 2024'te temettü dağıtacak hisseler sıralandı. Şirketlerin hisse başına dağıtılacak temettü tutarları ve ödeme tarihleri, yatırımcıların yüzünü güldürecek.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER
2024 Kasım ve Aralıkta nakit temettü ödemesi yapacak olan hisseler belli oldu. İşte hisse başına dağıtılacak tutar ve temettü ödemelerinin yapılacağı tarihler.
ACSEL TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 1.929.906.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,180
Temettü Tarihi: 12/11/2024
MGROS TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 468.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 2,585
Temettü Tarihi: 13/11/2024
VERTU TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 10.400.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,200
Temettü Tarihi: 15/11/2024
VERUS TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 15.750.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,225
Temettü Tarihi: 20/11/2024
DGNMO TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 90.000.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,257
Temettü Tarihi: 20/11/2024
FROTO TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 4.798.684.308,750
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 13,53
Temettü Tarihi: 22/11/2024
ASELS TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 459.000.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,101
Temettü Tarihi: 25/11/2024
SDTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 43.939.640.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,758
Temettü Tarihi: 27/11/2024
DCTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 3.987.468.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010
Temettü Tarihi: 29/11/2024
AYEN TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 1.532.350.500
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,552
Temettü Tarihi: 29/11/2024
TCELL TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 5.649.298.254.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 6,868
Temettü Tarihi: 05/12/2024
BORSK TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 100.089.583.330
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,401
Temettü Tarihi: 06/12/2024
LIDER TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 18.562.500.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,112
Temettü Tarihi: 10/12/2024
FORTE TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 6.799.933.660
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010
Temettü Tarihi: 10/12/2024
GRTRK TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 4.470.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,100
Temettü Tarihi: 12/12/2024
EBEBK TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 26.000.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,700
Temettü Tarihi: 12/12/2024
ATATP TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 32.098.493.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,075
Temettü Tarihi: 16/12/2024
BIMAS TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 2.428.800.000.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 3,600
Temettü Tarihi: 18/12/2024
ALKLC TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 8.970.984.160
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,058
Temettü Tarihi: 20/12/2024
SDTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 32.547.860.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,750
Temettü Tarihi: 23/12/2024
PAGYO TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 49.059.300.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,564
Temettü Tarihi: 24/12/2024
DCTTR TEMETTÜ ÖDEMESİ
Temettü Miktarı: 3.987.468.000
Hisse Başına Dağıtılacak Tutar: 0,010
Temettü Tarihi: 31/12/2024