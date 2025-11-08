Hitit, 2025’in dokuz ayında yüzde 29 büyüyerek 31,2 milyon dolar ciroya ulaştı

8 Kasım 2025, İstanbul – Havacılık ve seyahat yazılımı alanında küresel teknoloji sağlayıcısı Hitit (HTTBT), dokuz aylık verilere göre istikrarlı büyüme ivmesini korudu. 30 Eylül 2025 itibarıyla, şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 31,2 milyon dolara ulaştı. 12,7 milyon dolar FAVÖK ve yüzde 41 marj ile dokuz ayı tamamlayan Hitit’in satışlarının yüzde 77’si döviz, yüzde 23’ü TL bazında gerçekleşti. Şirketin yurt dışı gelir oranı yüzde 60 olurken; nakit ve nakit benzerleri toplamı 11,3 milyon dolar, net nakit tutarı ise 5,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

“Yenilikçi teknolojilerimizle global havacılığın dönüşümüne yön veriyoruz”

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, şirketin 30 yılı aşkın tecrübesiyle havayolu ve seyahat teknolojileri alanında küresel ölçekte büyümeye devam ettiğini belirtti: “Bugün altı kıtada, 51 ülkede 73 partnerimizle, 850’den fazla havalimanında havacılığın kalbinde yer alıyoruz. Yolcu sayılarımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış sağladık. Bu artış yalnızca yeni kazanımlarımızdan değil, mevcut Partnerlerimizin büyüyen operasyonlarından da kaynaklanıyor. IATA’nın yeni nesil havayolu perakendeciliği standartlarına uygun olarak geliştirdiğimiz ve dünyanın en büyük canlı platformu olan Hitit Oxygen çözümümüz üçüncü çeyrek itibarıyla günlük 1 milyar işlem hacmine ulaştı ve sektörde fark yaratmaya devam ediyor.”

Karaağaç ayrıca, Şirket için önemli açılımlardan biri olan Hitit Ödeme Hizmetleri Platformu (HPO) hakkında da bilgi vererek, şu ifadelerde buulundu:“HPO, havayolları ve acentelere birden fazla ödeme sağlayıcısı, banka ve alternatif yöntemle entegre olma imkânı sunan yenilikçi bir ödeme orkestrasyonu çözümü. İlk etapta seyahat acenteleri için ADS ürünümüze entegre edildi ve ilk işlemimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bu platform, müşterilerimize operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sağlarken, Hitit için de yeni gelir modelleri oluşturacak.”

“Güçlü finansal performansımızla sağlam adımlarla ilerliyoruz”

Hitit Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu, şirketin finansal performansını şu sözlerle değerlendirdi:“2025’in ilk dokuz ayında satış gelirlerimizi yüzde 29 artırarak 31,2 milyon dolara ulaştırdık. Satışlarımızın yüzde 77’si döviz cinsinden gerçekleşti. FAVÖK tutarımız 12,7 milyon dolar, marjımız ise yüzde 41 seviyesinde. 2025 yılı içinde 13,5 milyon dolar Ar-Ge yatırımı ve 1,7 milyon dolar tutarında lisans, donanım ve demirbaş yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırımlar, maliyetlerimizi azaltırken gelirlerimizi artırıcı etki yaratıyor.”

Özmutlu, yıl sonu beklentilerine ilişkin olarak da şunları ekledi: “2025’i güçlü bir finansal performansla tamamlamayı hedefliyoruz. Dolar bazında ciroda yüzde 25 ila 30, FAVÖK marjında yüzde 43 ila 48, net kâr marjında yüzde 25 ila 30, yatırım/ciro oranında ise yüzde 30 ila 35 bandında bir gerçekleşme öngörüyoruz.”

Sürdürülebilirlikte yeni adımlar

Hitit, sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olan Hitit, aynı zamanda UN Global Compact Türkiye Derneği’ne üyelik sürecini tamamlayarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığını uluslararası düzeyde beyan etti.

Hitit’in Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle yürüttüğü “Uçan Raketler” sosyal sorumluluk projesi, Işıldayanlar Ödülleri’nde finale kalan 26 proje arasında yer aldı. Projenin bir sonraki durağı olarak belirlenen Hatay’da, depremden etkilenen okullarda masa tenisi ekosisteminin yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.