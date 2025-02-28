Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Hizmet üreticileri için zor dönem! Fiyat endeksi ocakta yükselişini sürdürdü

Hizmet sektöründe maliyetler tırmanıyor. TÜİK verilerine göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 40,44, aylık yüzde 8,58 yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 10:38

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2025 verilerini duyurdu. H-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,25 artış gösterdi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR

TÜİK, Ocak 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE, bir önceki yıla göre %40,44 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama, bilgi ve iletişim, gayrimenkul hizmetleri gibi alanlarda enflasyon yüksek seyretti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %47,99 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %49,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %36,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %51,73 artış, idari ve destek hizmetlerde %48,45 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %5,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %7,90 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,09 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %7,25 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %15,68 artış, idari ve destek hizmetlerde %14,13 artış gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekonomide büyüme hız kesmedi! 2024 rakamları umut verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi almak için son gün! 28 Şubat’ta SGK'ya koşmayana kötü haber
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında ani geri çekilme: 4 Mart'a dikkat edin! Ünlü ekonomist açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

Hizmet üretici fiyat endeksi ne demek?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ülke ekonomisinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin üretici düzeyinde oluşan fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak değişimleri ölçen bir fiyat endeksidir.
ETİKETLER
#Tüİk Verileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.