Hizmet üreticileri için zor dönem! Fiyat endeksi ocakta yükselişini sürdürdü

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2025 verilerini duyurdu. H-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,25 artış gösterdi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR

TÜİK, Ocak 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE, bir önceki yıla göre %40,44 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama, bilgi ve iletişim, gayrimenkul hizmetleri gibi alanlarda enflasyon yüksek seyretti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %47,99 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %49,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %36,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %51,73 artış, idari ve destek hizmetlerde %48,45 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %5,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %7,90 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,09 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %7,25 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %15,68 artış, idari ve destek hizmetlerde %14,13 artış gerçekleşti.