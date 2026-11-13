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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:14

Hizmet üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 2,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Hizmet üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 2,1 arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:14

(TÜİK), Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 10,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,3 azaldı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,6 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,1 azaldı.

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ETİKETLER
#türkiye istatistik kurumu
#Hizmet Üretim Endeksi
#Ulaştırma Ve Depolama Hizmetleri
#Konaklama Ve Yiyecek Hizmetleri
#Bilgi Ve Iletişim Hizmetleri
#Ekonomi
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