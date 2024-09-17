Hong Kong yeni sermaye havuzları arıyor! Zengin Orta Doğulu yatırımcılara göz kırpıyor

17 Eylül 2024 15:38 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:57

Hong Kong, servet avcılığı kapsamında Ortadoğu'nun ultra zengin ailelerine göz kırpıyor. Hong Kong, servet yönetimi merkezi statüsünü güçlendirmek için yeni sermaye havuzları ararken zengin Orta Doğulu yatırımcılara odaklandı. Geçtiğimiz hafta, kraliyet aileleri tarafından kurulan Abu Dabi ve Suudi Arabistan'ın en büyük iki hayır kurumunun yöneticileri, Hong Kong Jokey Kulübü Yardım Kuruluşları Vakfı tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptılar.

Bloomberg News'in röportaj yaptığı yaklaşık yarım düzine gözlemciye göre, şehirdeki çıkar grupları son iki yıldır Körfez'in aşırı zengin klanlarından ve aile bağlantılı kuruluşlardan giderek daha fazla misafiri görülmemiş bir hızda davet ediyor. Bu hareket, yabancı yatırımcıların istikrarlı çıkışına cevap olarak Hong Kong​'un Çin​'e açılan kapı olma özelliğini ortadan kaldırıyor.

DAVETKAR HONG KONG ULUSLARARASI TİCARETE AÇIK

Gözlemcilere göre, büyüyen bağlar, Hong Kong'un uluslararası ticarete açık olduğunu göstermek için yaptığı cazibeli saldırının bir parçası. Körfez yatırımcıları için Hong Kong, Orta Doğulu işletmelerin büyümesi için bir fon toplama platformu sağlıyor ve Çin anakara pazarına erişim için bir sıçrama tahtası görevi görüyor.

Çin, Hong Kong ve Orta Doğu, jeopolitik ilişkiler açısından tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bunlar arasında, 15 yıl sonra ilk kez şehre gelen Suudi Arabistan​'ın kar amacı gütmeyen kuruluşu Kral Halid Vakfı'nın CEO'su Prenses Nouf bint Muhammed bin Abdullah Al Saud da yer aldı. Bir diğer ziyaretçi ise 2007'de kurulan ve Abu Dabi emirliğindeki en büyük vakıflardan biri olan Halife bin Zayed Al Nahyan Vakfı'nın genel müdürü Mohamed Haji Al Khoori oldu.

Her ikisi de Hong Kong Jokey Kulübü Yardım Kuruluşları Vakfı tarafından düzenlenen ve Rockefeller Vakfı ve Bill ve Melinda Gates Vakfı gibi küresel ağır topların aile ofisleri ve hayırseverlerinin yer aldığı bir forumda konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğin aralarında AlKhoori, Bloomberg News'e Körfez ile Hong Kong arasındaki etkileşimin son iki yılda hızlandığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Hong Kong'da düzenlenen Büyükelçiler Kulübü etkinliğine, Abu Dabi Yatırım Ofisi Yatırımcı İlişkileri Direktörü Yaser Al Yousuf ve Dubai Ticaret Odası Asya Bölge Direktörü Marwan Al Marri'nin de aralarında bulunduğu beş Körfez bölgesinden konuşmacı katıldı.

ŞEHİR İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ SEYAHAT KOLAYLAŞIYOR

Hong Kong'un amiral gemisi havayolu Cathay Pacific Airways, 28 Ekim'den itibaren Riyad'a direkt uçuşlarına devam etmeye hazırlanıyor. Dubai hükümetinin desteğiyle Emirates Airlines ise, Birleşik Arap Emirlikleri ile Çin arasındaki görüşmelerin daha fazla uçuşun önünü açacağı umuduyla Temmuz ayında Hong Kong'un finans bölgesinin kalbinde kapsamlı bir seyahat mağazası açtı.

Hong Kong Göçmenlik Dairesi istatistiklerine göre, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE gibi Körfez ülkelerinden Hong Kong'a gelen ziyaretçi sayısı, 2023'ün aynı dönemine kıyasla temmuz sonu itibarıyla yüzde 136 arttı ve 16 bini aşkın kişi geldi.

Hong Kong, aile ofisleri için küresel bir merkez olma yolunda ilerliyor.

PETROL SÖZÜ VERİLDİ

Hükümet tarafından yaptırılan bir çalışmada tahminlere göre, 2023'ün sonunda şehirde 2.700'den fazla tek aile ofisi vardı ve bunların çoğu Çinli ailelerden geliyordu. Hükümet daha fazlasını çekmek için vergi ve ikamet teşvikleri getirdi. Körfez ziyaretçilerinin daha sık gelmesi, siyasi hamlelerin arka planında yer alıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2022'nin sonlarında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti ve daha fazla petrol satın alma ve genel bağları güçlendirme sözü verdi.

Geçtiğimiz hafta şehirdeki Körfez VIP'lerinin sayısı dikkat çekti.