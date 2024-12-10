HSBC, TCMB’nin faiz indirimi için tarih verdi
HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 sonuna kadar faiz oranlarını yüzde 30 seviyesine çekebileceği tahmininde bulundu.
HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı sonuna kadar politika faizini yüzde 50 seviyesinden yüzde 30'a kadar düşürmesini öngörüyor. Banka, bu senaryo kapsamında Türk bankalarının uzun vadeli mevduat oranlarındaki artış ve vade uyumsuzlukları sayesinde, net faiz gelirlerinde kayda değer bir artış yaşanacağını belirtti.
HSBC'nin yayımladığı notta, TCMB’nin kredi büyümesine yönelik uyguladığı yüzde 2 civarındaki sınırlamanın, kura bağlı kredi genişlemesini 2025 yılında yüzde 24 ile sınırlamasını bekledikleri ifade edildi. Ayrıca, parasal sıkılaştırmanın etkilerine dikkat çeken banka, bu politikaların 2024'ün ikinci ve üçüncü çeyreklerinde GSYH'de ardışık küçülmeye yol açtığını vurguladı.