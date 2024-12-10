HSBC, TCMB’nin faiz indirimi için tarih verdi

10 Aralık 2024 11:56 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:04

HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 sonuna kadar faiz oranlarını yüzde 30 seviyesine çekebileceği tahmininde bulundu.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı

HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı sonuna kadar politika faizini yüzde 50 seviyesinden yüzde 30'a kadar düşürmesini öngörüyor. Banka, bu senaryo kapsamında Türk bankalarının uzun vadeli mevduat oranlarındaki artış ve vade uyumsuzlukları sayesinde, net faiz gelirlerinde kayda değer bir artış yaşanacağını belirtti.

HSBC'nin yayımladığı notta, TCMB’nin kredi büyümesine yönelik uyguladığı yüzde 2 civarındaki sınırlamanın, kura bağlı kredi genişlemesini 2025 yılında yüzde 24 ile sınırlamasını bekledikleri ifade edildi. Ayrıca, parasal sıkılaştırmanın etkilerine dikkat çeken banka, bu politikaların 2024'ün ikinci ve üçüncü çeyreklerinde GSYH'de ardışık küçülmeye yol açtığını vurguladı.