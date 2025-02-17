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 | Kübra Çelepi

Hububat üretim hedefi belli oldu! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hububat üretiminde birim alandan elde edilen verimi artırmayı ve 2028 yılına kadar yüzde 13'lük bir artış hedeflediklerini açıkladı. Gıda arz güvenliğinin temel taşlarından biri olan hububatın üretiminden depolanmasına ve pazarlanmasına kadar olan sürecin kritik önem taşıdığını ifade eden Yumaklı, son 22 yılda tarım sektörüne yapılan yatırımlara dikkat çekti.

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Hububat üretim hedefi belli oldu! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 16:07

Türkiye, hububat üretiminde 2028'e kadar yüzde 13 artış hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretim planlamasıyla birim alandan elde edilen verimi artırmayı amaçladıklarını açıkladı.

HUBUBATTA ÜRETİM HEDEFİ BELLİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretim planlamasıyla birim alandan elde edilen verimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Lisanslı Depo Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) tarafından düzenlenen "Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi"nde konuşan Yumaklı, "Amacımız, 3 yılın sonunda yani 2028'de hububat üretiminde yüzde 13'lük artış sağlamak" açıklamasında bulundu.

BİTKİSEL ÜRETİMDE CUMHURİYET TARİHİNİN ÜRETİM REKORU

Yumaklı, bitkisel üretim alanında Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin üretim rekorlarını kırdığını belirterek, "Birçok üründe dünya çapında ilk üç ülke arasındayız. Özel ürünlerimizle birincilik elde ettiğimiz alanlar var" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda 2023 yılında 31 milyar dolarlık gıda ihracatı gerçekleştirildi. 2024 yılı sonunda ise bu rakamın 32 milyar doları aşmasının hedeflendiği aktarıldı. Tarım için ise 164 milyar TL yatırım planlanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hububat üretimi nedir?
Hububat, birçok gıda ürününün yapımında kullanılır. Unlu mamuller, makarna, ekmek, tatlılar ve diğer birçok gıda hububat içerir. Arpa ve buğday gibi hububatlar alkollü içeceklerin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca hububatın kullanım alanları arasında yem sanayi de bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

2024 buğday üretimi ne kadar?
Bir önceki yıla göre, buğday üretimi %5,5 oranında azalarak 20,8 milyon ton, arpa üretimi %12,0 oranında azalarak 8,1 milyon ton, çavdar üretimi %15,7 oranında azalarak 257 bin ton, yulaf üretimi %4,9 oranında azalarak 390 bin ton, mısır üretimi ise %10,0 oranında azalarak 8,1 milyon ton oldu.
ETİKETLER
#hububat
#Tarım-üfe
#Tarım Ürünleri Fiyatları
#Ekonomi
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