Hükümet asgari ücret zammına yanaşmıyor! Bu kez ‘düzeltme’ gelebilir: SGK Uzmanı tarih verdi

15 May 2024 16:39 - Güncelleme : 15 May 2024 16:50

Hükümet tarafından asgari ücret zammına ilişkin umut veren açıklamalar gelmiyor. Ancak çalışanların gözü kulağı da enflasyon rakamlarına çevrildi. Son 6 aylık dönemde enflasyonun yüzde 25 seviyesinde olması bekleniyor. Enflasyon ile ilgili öngörüler ara zam beklentilerini de yükseltiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ‘asgari ücrete ara zam yok’ açıklamalarını değerlendiren İsa Karakaş kritik ‘maaş artışı’ beklentisi açıkladı.

“ASGARİ ÜCRET 2000’Lİ YILLARDA 4 KEZ BELİRLENDİ”

TGRT Haber Ankara haber Müdürü Ahmet Sözcan’a konuşan Karakaş, “Asgari ücreti enflasyon belirler. Bu cümle son derece önemli. Türkiye enflasyona alışmış bir ülkedir. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman enflasyona göre örneğin 2000’li yılların başında 4 kez asgari ücret belirlenmiştir. Şu an itibariyle enflasyon yüzde 18,72. Merkez Bankası’nın son güncellemesiyle birlikte bu yüzde 26’yı bulacak gibi. Asgari ücrete güncelleme gelmediği takdirde seneye şubat ayına kadar 17 bin TL ile asgari ücretlilerin geçinmesi mümkün değil. Daha önce de söyledim. Açlık sınırı bile bugün itibariyle 17 bin civarında bulunuyor. Açlık sınırının altında asgari ücret sistemin ruhuna aykırı.” diye konuştu.

HÜKÜMET FIRSATÇILAR NEDENİYLE YANAŞMIYOR

İsa Karakaş, hükümetin asgari ücret zammını dillendirmemesini de fırsatçıların daha maaş cebe girmeden yaptığı artışlar nedeniyle olduğunu dikkat çekti. Karakaş, hükümetin planlamasıyla ile ilgili öngörüsünü de paylaştı.

ASGARİ ÜCRETE BU KEZ ‘ZAM’ DEĞİL ‘DÜZELTME’ GELEBİLİR

İsa Karakaş, asgari ücret ile ilgili olarak "Nasıl bir planlama var? Asgari ücretle ilgili hükümetin asıl hassasiyeti zam yapma meselesi değil. Hükümetin çekindiği nokta şudur: Asgari ücrete zam kelimesi duyulduğu anda ev sahiplerinin, fahiş satışların devreye girmesi, araba satanlar, inşaatçılar daha asgari ücret işçinin cebine girmeden fiyatları şişirmeye başlıyorlar. Hükümet bunun olmaması için son çeyrekte yani eylül ayında düzeltme şeklinde asgari ücrete zam gelmesini bekliyoruz.” dedi.