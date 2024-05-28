Hükümet asgari ücrete zam kapısını kapattı! SGK uzmanı temmuz sonrası kritik tabloyu açıkladı

28 May 2024 16:22 - Güncelleme : 28 May 2024 16:39

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Asgari ücrete ‘ara zam’ beklentilerinde hükümet kapıyı tamamen kapattı. 2024 yılının ücretli çalışanda ‘tek zam’ olarak planlandığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından dile getirildi.

Hükümet, asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatsa da milyonlarca çalışanda hala umut dolu bekleyiş sürüyor. Son ana kadar hükümet tarafından gelecek adım bekleniyor. Özel sektör tarafında ise beklentiler biraz daha ılımlı olurken, şirketlerin çalışanların alım gücü için ‘ara zam’ vermeye sıcak bakıyor.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından asgari ücret zammının yapılmaması halinde temmuz için ortaya çıkacak tabloyu ortaya koydu ve zam yapılmaması halinde neler olabileceğini paylaştı.

“ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMAMASI TEPKİLERİ DAHA DA ARTIRIR”

Erdursun, X hesabından yaptığı paylaşımda emekli zammı ve asgari ücrete ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli aylıkları 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonun belirlenmesi sonrasında belli olacak.

3-20 Temmuz tarihleri arasında emeklilere sadece altı aylık TÜİK enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 25, memur emeklilerine ve memurlara ortalama yüzde 20 fark verilmesi durumunda, asgari ücrete zam yapılmaması durumunda halkın ekonomi politikalarına tepkisi bugünkünden daha fazla olacak... Bir de esnafa yönelik sıkı incelemeler, denetimler esnafı da bıktırtacak."

“KİRALAR İŞİN İÇİNE GİRERSE ERKEN SEÇİM TALEBİ ARTAR”

Özgür Erdursun, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının kaldırılması durumunda ise “Her geçen gün erken seçim talebi artaracak devam edecek” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET ZAM BEKLENTİLERİNE KAPIYI KAPATTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ile ilgili yaptığı son açıklamasında "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" yanıtını vermişti. Hükümet tarafında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ocak ayından beri dile getirdiği bu yıl için ‘tek zam’ açıklaması halen geçerliliğini koruyor.

MHP LİDERİNDEN HÜKÜMETE ‘ILIMLI’ MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hafta sonu yaptığı açıklamada ise asgari ücretle ilgili hükümete kritik mesaj yollamıştı. Bahçeli, zam ile ilgili görüşlerini "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" cümlesi ile dile getirmişti.

CHP DE MHP DE ASGARİ ÜCRETE ZAMDA MUTABIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Mayıs ayı başlarında MHP lideri Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etmiş ve asgari ücrete zam talebini dile getirmişti.

Özel, partisinin grup toplantısında da Bahçeli ile görüşmesine ilişkin “Gayet olumlu ve verimli geçti. Bahçeli ile asgari ücrete zam talebini, Temmuz'da zam yapılması gerektiğini konuştuk" şeklinde konuşmuştu.