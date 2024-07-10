Hükümet, nüfusu artış hızını artırmak formülü buldu: 3 çocuk yapana asgari ücret verilecek

10 Temmuz 2024 08:28 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 08:58

Türkiye, son yıllarda hiç olmadığı kadar riskli bir nüfus problemiyle karşı karşıya. 1965 yılında 7 olan doğurganlık hızı oranının 2023’te 1,51’e inmesinin ardından hükümet harekete geçti ve bu durumun önüne geçmek adına bir dizi tedbiri masaya yatırdı.

AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN ÖNLEM PAKETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önceki gün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren AK MYK'da partinin Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin nüfus artış oranının ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düştüğüne dikkat çekilen sunumda bir dizi öneri dile getirildi.

EN BAŞARILI FORMÜL BAKIM DESTEĞİ

Dünyada uygulanan farklı politika setlerine bakıldığında en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi. Bu bağlamda alınacak önlemler şu şekilde sıralandı: