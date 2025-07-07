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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Hükümetten emekli için kritik adım: Zam takvimi öne alındı

Hükümet, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş artışı için harekete geçti. En düşük emekli aylığını 16.881 TL’ye yükseltecek torba yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’nun öncelikli gündemi oldu.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 17:13

, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş zammı düzenlemesi için takvimini öne çekme kararı aldı. En düşük maaşının 16.881 TL’ye yükseltilmesini de içeren düzenlemenin gecikmeden yasalaşması amacıyla, çalışma hayatına dair birçok başlığı kapsayan teklifinin Meclis Genel Kurulu gündemine alınmasına karar verildi.

Hükümetten emekli için kritik adım: Zam takvimi öne alındı

EMEKLİ ZAMMI ÖNCELİKLİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasaya verilen önergeyle, en düşük emekli aylığında artış öngören madde de teklif metnine eklendi. Hükümet, düzenlemenin Temmuz ayında yürürlüğe girmesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini vurgularken, Genel Kurul gündeminde bulunan İklim Kanunu’nun görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi.

Hükümetten emekli için kritik adım: Zam takvimi öne alındı

GENİŞ KAPSAMLI DÜZENLEMELER GELİYOR

Yarın Meclis Genel Kurulu’na sunulacak torba yasa teklifinde, emekli maaş zammının yanı sıra çalışma hayatına dair çeşitli düzenlemeler, sistemine yönelik değişiklikler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin maddeler de yer alıyor. AK Parti grubu, kamuoyunun büyük ilgiyle takip ettiği bu düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini hedefliyor.

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#Ekonomi
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