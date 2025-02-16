Hurda araç ÖTV teşviki verilecek mi? AK Parti'den flaş kulis bilgisi geldi

Hurda araçlara ÖTV teşviki verileceği iddiaları son günlerde ikinci el oto piyasasında adeta deprem etkisine neden olmuştu. 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus ÖTV indiriminden yararlanacağı şeklindeki spekülasyonları ile 25 yaş üstü araçların fiyatlarında fahiş artışlar yaşanmıştı. Online oto satış platformlarında "Hurda teşvikine uygun" şeklinde verilen ilan sayısında patlama yaşanırken, Ankara'dan gelen kulis bilgisi hayalleri suya düşürdü.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun kulis haberine göre AK Parti kaynakları şu anda böyle hurda araç teşviki ile ilgili herhangi bir çalışma yapmıyor. Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi iddialarının spekülasyondan ibaret olduğunu belirten kaynaklar "Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor" bilgisini verdi.

ÖTV İNDİRİMİ MHP'DEN GELMİŞTİ

Hurda araç teşviki çıkacağı iddiaları MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde bu kanunda verdiği kanun teklifinin ardından ayyuka çıkmıştı vermişti. Söz konusu teklifte, 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara sıfır araç alımında bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'den muaf tutulma hakkı talep edilmişti. Ancak teklifte bu araçların Türkiye’de üretilmiş olmak şartı da sunulmuştu.