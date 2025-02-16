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 | Suat Vilgen

Hurda araç ÖTV teşviki verilecek mi? AK Parti'den flaş kulis bilgisi geldi

Hurda araç ÖTV teşviki ile sıfır otomobil alımında indirim uygulanacağı yönündeki iddialar 25 yaş üstü araçların fiyatını uçurmuştu. Konuya ilişkin AK Parti kulislerinden flaş bir bilgi sızdı! Peki hurda teşviki verilecek mi? İşte yanıtı...

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Hurda araç ÖTV teşviki verilecek mi? AK Parti'den flaş kulis bilgisi geldi
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 08:34

Hurda araçlara ÖTV teşviki verileceği iddiaları son günlerde ikinci el oto piyasasında adeta deprem etkisine neden olmuştu. 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus ÖTV indiriminden yararlanacağı şeklindeki spekülasyonları ile 25 yaş üstü araçların fiyatlarında fahiş artışlar yaşanmıştı. Online oto satış platformlarında "Hurda teşvikine uygun" şeklinde verilen ilan sayısında patlama yaşanırken, Ankara'dan gelen kulis bilgisi hayalleri suya düşürdü.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun kulis haberine göre AK Parti kaynakları şu anda böyle hurda araç teşviki ile ilgili herhangi bir çalışma yapmıyor. Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi iddialarının spekülasyondan ibaret olduğunu belirten kaynaklar "Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor" bilgisini verdi.

ÖTV İNDİRİMİ MHP'DEN GELMİŞTİ

Hurda araç teşviki çıkacağı iddiaları MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde bu kanunda verdiği kanun teklifinin ardından ayyuka çıkmıştı vermişti. Söz konusu teklifte, 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara sıfır araç alımında bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'den muaf tutulma hakkı talep edilmişti. Ancak teklifte bu araçların Türkiye’de üretilmiş olmak şartı da sunulmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?
Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter bulunuyor.
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ETİKETLER
#ak parti
#Hurda Teşviki
#Hurda Araç
#Ekonomi
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