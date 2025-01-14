Hurda araç sahiplerine ÖTV indirimi gelecek mi? Yaş sınırı ve yerli üretim şartı: 12 modeli kapsayabilir

14 Ocak 2025 10:44 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:55

Hurda araçlar için yeni teşvik gündemin en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. 25 yaş sınırı ve yerli üretim şartı öne çıkıyor. ÖTV muafiyetini de içeren teklifin Meclis'teki durumu merakla beklenirken, düzenlemenin kabul edilmesi durumunda 12 modeli kapsayabileceği ifade ediliyor.

Otomotiv sektöründe uzun süredir konuşulan hurda araç teşviki, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşındı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, sektör temsilcileri ve tüketiciler arasında büyük bir merakla bekleniyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ HANGİ ŞARTLARI KAPSIYOR?

Teklife göre, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması ve yerine alınacak yeni araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanması öngörülüyor. Ancak bu teşvikten yararlanmak isteyenler, uygulamadan sadece bir kez faydalanabilecek. Ayrıca, yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması şartı da teklifin önemli detaylarından biri. Bu sayede hem yerli üretim desteklenecek hem de trafikteki eski araçların yerini daha çevreci ve güvenli araçlar alacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasa teklifinin hayata geçebilmesi için TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Ancak bu süreçle ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Meclis'in bu konuda atacağı adımlar ve yasa teklifine yönelik tartışmalar yakından takip ediliyor.

HANGİ MODELLER TEŞVİK KAPSAMINDA?

Eğer teklif yasalaşırsa, teşvikten faydalanacak araçların yerli üretim olması şartı nedeniyle 6 farklı markanın 12 modeli uygulamaya dahil olacak. Bu modeller arasında şunlar yer alıyor:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon, i20 ve i10

Ford Tourneo Custom, E-Transit ve Transit

Fiat Fiorino, Egea Cross ve Egea

VW Transporter

Bu modeller, yerli üretim avantajıyla hem teşvikten yararlanmak isteyen tüketicilere hitap edecek hem de Türkiye otomotiv sanayisine destek sağlayacak.

PİYASAYA ETKİLERİ NE OLACAK?

Sektör temsilcileri, hurda araç teşvikiyle birlikte Türkiye’deki araç parkının yenilenebileceğini ve trafikteki eski araçların sayısının azalacağını belirtiyor. Bu durum, çevre kirliliği ve yakıt tüketimi açısından da olumlu bir etki olabilir. Ayrıca, teşvik kapsamında yerli üretim araçların tercih edilmesi, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak ve otomotiv sektöründe yerli üretimin pazar payını artıracak.