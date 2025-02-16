Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Hurda araç teşviki beklentileri boşa çıktı! Hurdaları ucuzdan toplayanları zor günler bekliyor: İşte zararları

Hurda araçlara ÖTV teşviki beklentileri boşa çıktı. TBMM'den gelecek haberi bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı. Hurda araç fiyatlarında yaşanan artışın ardından AK Parti kaynakları, hurda araçlara ÖTV teşviki ile ilgili bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıkladı. Yasa çıkacak diye ucuzdan hurda araç toplanyalar ise kara kara düşünmeye başladı. 1 ay öncesine kadar yüzüne bakılmayan araçların fiyatı ikiye katlanırken hurda araçları alıp teşvikten yararlanma peşine düşenler için büyük zarar kapıda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hurda araç teşviki beklentileri boşa çıktı! Hurdaları ucuzdan toplayanları zor günler bekliyor: İşte zararları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 11:22

AK Parti kaynaklarından hurda araç teşviki açıklaması bugün medyaya yansıdı. Hurda araçlara ötv teşviki iddiaları üzerine piyasada fiyat artışı yaşandı ancak AK Parti kaynakları böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıkladı ve teşvik yasası düşünülmediğini belirtti. Yasa çıksaydı elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacaktı. Bu hesap ile vatandaşlar ucuzdan hurda araç toplamaya başladı. Talep ile birlikte fiyatlar fırladı. Yasa çıkmayacak söylentileriyle hurda araç toplayan vatandaş düşünceli.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ HAKKINDA ÇALIŞMA YOK

Hurda araç teşviki çıkacağı iddiaları MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde bu kanunda verdiği kanun teklifinin ardından ayyuka çıkmıştı vermişti. İlan sitelerinde son dönemde hurda araç hareketliliği yaşanırken AK Parti kaynaklar, şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını ifade etti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kaynaklar “Hurda araca teşvik çıkacak diye piyasada spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor” açıklamasında bulundu.

ÖTV İNDİRİMİ BEKLEYENLERE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Hurda araç satın alıp "ÖTV indirimi" için TBMM'den gelecek haberi bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı. Kaynaklar, ÖTV teşviki için çalışma olmadığını ifade etti. 1 ay öncesine kadar yüzüne bakılmayan araçları zaten yasa çıkacak diye iki katı fazla fiyattan toplayanlar ise gelen haberle sarsıldı.

HURDALARI UCUZDAN TOPLAYANLARIN ZARARI BELLİ OLDU

Teşvik geliyor iddiası ile 25 yaş üstü araçları iki kat fiyata satın alanlar pişman oldu.

Birkaç ay öncesine kadar hurda araçlar 50 bin TL’ye alıcı bulmakta zorlanıyordu. Söylentilerle birlikte bazı ilan sitelerinde 150 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlarla alıcılarını buldu. Çünkü, yasa çıktığında, elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacaktı. Örneğin, 2 milyon TL'lik 1600 cm3 motor hacmini aşmayan, ÖTV dilimi yüzde 80'e giren bir otomobilde 772 bin kazanç sağlayacaktı.

Bu hurda araçları alıp teşvikten yararlanma peşine düşenler büyük zarar etti. Bir ay önce 200 bin TL bandında olan 2000 model bir araba son haftalarda 300-350 bin TL'ye kadar yükseldi. 50-60 bin TL'ye satılan 1986 model araç 100 bin TL'yi geçti.

Durumu fırsata çevireyim derken vatandaş zarar etti. Her dönem olduğu gibi bu yasanın gündeme gelmesiyle al-satçı fırsatçılar da çıktı. Ancak yasanın detayı tam bilinmeden erken davrananların büyük kayıplar yaşaması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hurda araç ÖTV teşviki verilecek mi? AK Parti'den flaş kulis bilgisi geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alma hayali kuranlara müjde! Konut almak için en uygun zamanı açıkladı: Elinde parası olan için belirsizlik sona erdi

Sıkça Sorulan Sorular

hurda teşviki iptal mi oldu
Son günlerde, TBMM'ye sunulan bir kanun teklifi nedeniyle "Hurda araçlara ÖTV muafiyeti geliyor" söylentileri yayılmış durumda. Ancak hükümet kaynakları, böyle bir teşvikin şu an gündemde olmadığını ve spekülasyon yapıldığını belirtiyor.
ETİKETLER
#Hurda Teşviki
#Hurda Araç
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.