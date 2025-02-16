Hurda araç teşviki beklentileri boşa çıktı! Hurdaları ucuzdan toplayanları zor günler bekliyor: İşte zararları

AK Parti kaynaklarından hurda araç teşviki açıklaması bugün medyaya yansıdı. Hurda araçlara ötv teşviki iddiaları üzerine piyasada fiyat artışı yaşandı ancak AK Parti kaynakları böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıkladı ve teşvik yasası düşünülmediğini belirtti. Yasa çıksaydı elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacaktı. Bu hesap ile vatandaşlar ucuzdan hurda araç toplamaya başladı. Talep ile birlikte fiyatlar fırladı. Yasa çıkmayacak söylentileriyle hurda araç toplayan vatandaş düşünceli.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ HAKKINDA ÇALIŞMA YOK

Hurda araç teşviki çıkacağı iddiaları MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde bu kanunda verdiği kanun teklifinin ardından ayyuka çıkmıştı vermişti. İlan sitelerinde son dönemde hurda araç hareketliliği yaşanırken AK Parti kaynaklar, şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını ifade etti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kaynaklar “Hurda araca teşvik çıkacak diye piyasada spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor” açıklamasında bulundu.

ÖTV İNDİRİMİ BEKLEYENLERE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Hurda araç satın alıp "ÖTV indirimi" için TBMM'den gelecek haberi bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı. Kaynaklar, ÖTV teşviki için çalışma olmadığını ifade etti. 1 ay öncesine kadar yüzüne bakılmayan araçları zaten yasa çıkacak diye iki katı fazla fiyattan toplayanlar ise gelen haberle sarsıldı.

HURDALARI UCUZDAN TOPLAYANLARIN ZARARI BELLİ OLDU

Teşvik geliyor iddiası ile 25 yaş üstü araçları iki kat fiyata satın alanlar pişman oldu.

Birkaç ay öncesine kadar hurda araçlar 50 bin TL’ye alıcı bulmakta zorlanıyordu. Söylentilerle birlikte bazı ilan sitelerinde 150 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlarla alıcılarını buldu. Çünkü, yasa çıktığında, elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacaktı. Örneğin, 2 milyon TL'lik 1600 cm3 motor hacmini aşmayan, ÖTV dilimi yüzde 80'e giren bir otomobilde 772 bin kazanç sağlayacaktı.

Bu hurda araçları alıp teşvikten yararlanma peşine düşenler büyük zarar etti. Bir ay önce 200 bin TL bandında olan 2000 model bir araba son haftalarda 300-350 bin TL'ye kadar yükseldi. 50-60 bin TL'ye satılan 1986 model araç 100 bin TL'yi geçti.

Durumu fırsata çevireyim derken vatandaş zarar etti. Her dönem olduğu gibi bu yasanın gündeme gelmesiyle al-satçı fırsatçılar da çıktı. Ancak yasanın detayı tam bilinmeden erken davrananların büyük kayıplar yaşaması bekleniyor.