Kapalı Çarşı'da hareketlilik: Tabela kuru ile arasındaki makas 3 haneye ulaştı! Yatırımcılar diken üstünde

Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte Kapalı Çarşı ve tabela kuru arasındaki makas yeniden 100 liranın üzerine çıktı. Uzmanlar, bu durumun altın ithalatındaki kotanın etkili olduğunu ve eldeki stokların talebi karşılamaya yetmediğini düşünüyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin ortasında Kapalı Çarşı'da işlem gören gram altın fiyatı ise dünkü kapanışa göre haftalık bazda yüzde 3,04 artışla 3 bin 456 liraya ulaştı.

KAPALI ÇARŞI VE TABELA KURU ARASINDAKİ MAKAS 100 LİRAYI GEÇTİ

Döviz.com'a göre altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte Kapalı Çarşı ve tabela kuru arasındaki makas yeniden 100 liranın üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki yükseliş, Kapalı Çarşı ile tabela kuru arasındaki makası 3 haneye çıkardı. Böylelikle aralık ayında 40 liranın altına kadar inen makas yeniden 100 liranın üzerine çıktı.

ALTIN İTHALATI PİYASAYI ZORLUYOR

Aradaki makasın açılmasında altın ithalatına yönelik kotanın da etkili olduğunu belirten uzmanlar, yatırımcıların takip konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

7 Ağustos 2023’te yürürlüğe giren kota, işlenmemiş altın ithalatını hızlı bir şekilde azalttı. 2023’te 34 milyar dolar seviyesinde olan işlenmemiş altın ithalatı, 2024 Kasım itibarıyla 17 milyar doların altına düştü. Uzmanlar altın ithalatındaki kotanın etkili olduğunu ve eldeki stokların talebi karşılayamadığını düşünüyor.

GRAM ALTIN FİYATI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Ticaret savaşı endişeleri ile altın fiyatları üst üste yedinci haftalık kazancını elde etti. Güvenli liman altına yönelik talep patladı. Haftanın son işlem gününde yaşanan düşüşe rağmen ons altın haftalık bazda yüzde 0,87 kazançla 2 bin 885 dolara yükseldi. Dolar/TL ile hesaplanan gram altın ise yüzde 3,04 artışla 3.456 TL’ye ulaştı.