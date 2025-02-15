Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

SGK'dan yeni düzenleme: 2008 sonrası doğan tüm kız çocuklarını etkiliyor! Özgür Erdursun açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2008 sonrası doğan kız çocukları için kötü haberi verdi. 2008 sonrası sigortalılar için yeni düzenlemeler var. Bu tarihten sonra sigortalı olup emekli olanlar tekrar çalışmaya başladığında emekli maaşlarında kesinti yaşayacak. Erdursun, vatandaşların hak kaybı yaşamaması için açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SGK'dan yeni düzenleme: 2008 sonrası doğan tüm kız çocuklarını etkiliyor! Özgür Erdursun açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 11:21

Eskiden kız çocuklarına, evlenmedikleri veya sigortalı bir işe girmedikleri sürece yetim aylığı ödeniyordu. Ancak yeni sistemde bu hak, belirli kriterlere göre kısıtlanacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2008 sonrası doğan kız çocuklarının anne veya babalarını kaybetmeleri durumunda yetim aylığı alamayabileceği ve 2008 sonrası sigortalı olup emekli olanların tekrar çalışmaya başladığında emekli maaşlarının kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

KIZ ÇOCUKLARINA YETİM AYLIĞI ŞOKU

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2008 sonrası sigortalı olanların karşılaşabileceği sorunları tek tek anlattı. Uzmana göre, özellikle 2008 sonrası sigortalı olanların emeklilik maaşları ve çalışma hakları konusunda büyük kısıtlamalar olacak.

Erdursun, 2008 sonrası doğan kız çocuklarının, anne veya babalarını kaybettiklerinde yetim aylığı alamayabileceğini açıkladı. Yeni sistemde bu hak, belirli kriterlere göre kısıtlanacak. Yeni düzenlemeyle 2008 sonrası doğan kız çocukları belirli kriterlere uymadıkları takdirde anne babalarını kaybettiklerinde yetim aylığı alamayacak.

EMEKLİ MAAŞINDA KESİNTİLER YOLDA

Öte yandan Özgür Erdursun, 2008 sonrası sigortalı olup emekli olanların tekrar çalışmaya başlaması durumunda emekli maaşlarının kesilebileceğini de duyurdu.

Açıklaması şöyle; "Emeklilik maaşıyla geçinemeyen vatandaşlar çalışmak zorunda kalıyor, ancak 2008 sonrası sigortalılar için yeni düzenlemeler var. Eğer emekli olup tekrar çalışmaya başlarsanız, maaşınız kesilebilir. Bu durum, emeklilik sonrası çalışmayı planlayan birçok vatandaşı maddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir."

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili çözüm önerilerinin sunulması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esnek çalışma modeli ile maaşlarda tehlike çanları! Çalışanlar endişeli
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrik faturanızı devlet ödeyecek! PTT elektrik yardımı resmen ilaç olacak

Sıkça Sorulan Sorular

2025'te dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise: Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak

Sıkça Sorulan Sorular

Eşi ölen kişinin emekli maaşı ne kadar?
Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı sigortalı için hesaplanan aylığın % 50'sidir. Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75 oranında aylık bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylığın oranı ise % 25'dir.
ETİKETLER
#en düşük emekli maaşı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.