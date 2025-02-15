SGK'dan yeni düzenleme: 2008 sonrası doğan tüm kız çocuklarını etkiliyor! Özgür Erdursun açıkladı

Eskiden kız çocuklarına, evlenmedikleri veya sigortalı bir işe girmedikleri sürece yetim aylığı ödeniyordu. Ancak yeni sistemde bu hak, belirli kriterlere göre kısıtlanacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2008 sonrası doğan kız çocuklarının anne veya babalarını kaybetmeleri durumunda yetim aylığı alamayabileceği ve 2008 sonrası sigortalı olup emekli olanların tekrar çalışmaya başladığında emekli maaşlarının kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

KIZ ÇOCUKLARINA YETİM AYLIĞI ŞOKU

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2008 sonrası sigortalı olanların karşılaşabileceği sorunları tek tek anlattı. Uzmana göre, özellikle 2008 sonrası sigortalı olanların emeklilik maaşları ve çalışma hakları konusunda büyük kısıtlamalar olacak.

Erdursun, 2008 sonrası doğan kız çocuklarının, anne veya babalarını kaybettiklerinde yetim aylığı alamayabileceğini açıkladı. Yeni sistemde bu hak, belirli kriterlere göre kısıtlanacak. Yeni düzenlemeyle 2008 sonrası doğan kız çocukları belirli kriterlere uymadıkları takdirde anne babalarını kaybettiklerinde yetim aylığı alamayacak.

EMEKLİ MAAŞINDA KESİNTİLER YOLDA

Öte yandan Özgür Erdursun, 2008 sonrası sigortalı olup emekli olanların tekrar çalışmaya başlaması durumunda emekli maaşlarının kesilebileceğini de duyurdu.

Açıklaması şöyle; "Emeklilik maaşıyla geçinemeyen vatandaşlar çalışmak zorunda kalıyor, ancak 2008 sonrası sigortalılar için yeni düzenlemeler var. Eğer emekli olup tekrar çalışmaya başlarsanız, maaşınız kesilebilir. Bu durum, emeklilik sonrası çalışmayı planlayan birçok vatandaşı maddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir."

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili çözüm önerilerinin sunulması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular 2025'te dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise: Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak