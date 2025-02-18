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 | Murat Makas

Hurda araç teşviki için net uyarı! Resmen fiyat verdi: ‘Hurda indirimi geleceği zaman…’

Hurda araç teşvikinin otomobil piyasasını hareketlendireceği düşünülüyor. Galericiler piyasada dönen iddialara ilişkin vatandaşları uyardı. Hurda indirimi geleceği zaman piyasada verilen rakamların asılsız olduğu belirtildi. Galericiler henüz ortada rapor yokken hurda araç teşviki konusu gündemdeyken beklenen tehlikeleri açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:10

Otomotiv sektörüne hareket getirmesi beklenen hurda araç teşviki gündemde kalmaya devam ediyor. 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, yeni yasa tasarısındaki düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarihi heyecanla bekliyor. 25 yaşını aşan araçlar hurdaya alındığında, yerine alınacak yeni araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacak. Ayrıca, bu düzenleme sayesinde 25 yaş ve üzeri araç sahiplerinin sıfır araç alabilmeleri için ÖTV’siz araç alabilme imkânı sağlanacak.

GALERİCİLERDEN HURDA ARAÇ TEŞVİKİ YORUMU

Hurda araç teşviki konusu galericilere soruldu. Hurda araç teşviki ile ilgili değerlendirmelerde bulunan galerici Ahmet Yurtlu, ''Türkiye’deki 30 milyon aracın çok ciddi bir kısmının hurdaya çıkması gerektiğini söyledi. Bu araçların trafikte ciddi sorun oluşturduğunu belirten Ahmet Yurtlu, Bunu tespit ederek bu konuda çalışma yapılması lazım. Bunun devlete getireceği birtakım külfetler de var. Mali olarak vergiden vazgeçmek geçilen bu süreçte gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi.

RANT TEHLİKESİ

Hurda araç teşvikinin yerli araçlar için düşünüldüğünü söyleyen Yurtlu, ''Bu da bize mantıklı geliyor. Çünkü dövizi dışarı çıkarmama adına Türkiye'de üretim yapılan araçlarda bu teşvik yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu teşvik piyasayı canlandıracaktır. Hükümetin mali olarak doğru hesaplaması lazım. Çünkü enflasyonu da tetikleyecek bir durumu olacaktır. Otomotiv sektörüne de hareket getirecektir. Daha önce böyle bir hafızamız var. Öncesinde yaşadığımız tecrübeyi değerlendirdiğimiz zaman bizim bunu ranta çevirmeden yapmamız gerekiyor. Vatandaşın bunu reel manada istifade edeceği şekilde yapması lazım. Yoksa ranta dönüşüyor ve anlam ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.

‘’RUHSATI 6 AY ÜZERİNDE OLAN ARAÇLARDAN BAŞLANABİLİR’’

Sahada da bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Yurtlu, "Sahadan birtakım çalışmaların yapılması lazım. Ruhsatı 6 ay üzerinde olan araçlardan başlanabilir. 25 yaşın üzerindeki araçları ilgilendiren bir süreç olacak. Yasayı çıkarma konusunda acele edilmemesini istiyoruz. Daha önce insanlar gidip hurda araçları topladılar. Bundan dolayı hurda araçların fiyatları arttı. Piyasada farklı dengesizlikler oluşturdu. 2-3 aylık ciddi bir çalışmanın ardından yapılması lazım" dedi.

300-500 BİN TL FİYATLAR DÜŞECEK İDDİASI

Şu an için hurda araç teşviki ile ilgili bir çalışma yapılmadığının altını çizen galerici Yurtlu, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Şu anda yapılan bir çalışma yok. Sadece piyasada dönen dedikodular var. İnsanlar kendi menfaatine yönlendirecek şekilde olayı speküle ediyorlar. Hurda indirimi geleceği zaman 300-500 bin TL arasında fiyatlar düşecek diye söylentiler var. Bunların hepsi asılsız. Çünkü netleşmiş bir şey yok. Mecliste ortaya konulmuş bir rapor yok. Vatandaşların buna itibar etmemesi lazım" şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hangi araçlar hurda kapsamına giriyor?
Trafik Kanunu kapsamında 16 yaş ve üzeri bütün araçlar hurda araç kapsamında değerlendirilebilir.
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#Otomobil
#Ekonomi
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