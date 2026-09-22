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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:52

Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?

İkinci el otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber sıfır araçlara olan ilgi artıyor. Özellikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan hurda teşviki ÖTV indirimi kanun teklifiyle beraber gözler bu alanda atılacak yeni adımlara çevrildi. Bir diğer benzer kanun teklifi ise emeklilere yönelik Meclis’e sunuldu. Esnaf emeklilerine ÖTV istisnasını sağlanmasının önünü açacak kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Hurda teşviki kanun teklifi ise 25 yaş ve üzeri araçları kapsamıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada trafikteki araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekerken ÖTV indirimi beklentisine vurgu yaptı. Peki Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı? İşte, kanun teklifleriyle ilgili son gelişmeler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:52

Türkiye’de yollarda yaklaşık 35 milyon araç bulunurken bu araçların yaş ortalaması 14 yaş sınırının üzerinde olduğu biliniyor. Araç satışları yeni yılda %12 seviyesinde gerilerken otomobil bayilerinde, galerilerde ÖTV indirimi beklentisi oluştu. 25 yaş ve üzeri araçlara yönelik ÖTV düzenlemesi geçtiğimiz yıl ’na sunuldu. Bu kanun teklifinde yerlilik oranı %40 olan araçlarda geçerli olması ek madde olarak yer aldı. Geçtiğimiz aylarda ortopedik engeli bulunan ve bu sebeple ehliyet alamayanlara yönelik sıfır otomobillerde ÖTV istisnası sağlanmış ve birçok vatandaş yeni düzenlemeden yararlanmıştı. Peki Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, son durum ne? İşte, kanun tekliflerinde son aşama…

HABERİN ÖZETİ

Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de araç yaş ortalamasının yüksekliği ve araç satışlarındaki gerileme göz önüne alınarak, 25 yaş ve üzeri araçlara yönelik hurda teşviki ve emeklilere ÖTV'siz araç alımı konularında çeşitli kanun tekliflerinin gündemde olduğu belirtiliyor.
25 yaş ve üzeri araçlara yönelik ÖTV indirimi ve yerlilik oranı %40 olan araçlarda geçerli olması yönünde bir kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.
Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç alımı kanun teklifinin sadece Bağ-Kur emeklilerini kapsayacağı ve SSK ile Emekli Sandığı emeklileri için kapsam genişlemesi beklenmediği belirtiliyor.
Türkiye'de trafikteki 35 milyon aracın yaklaşık 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğu ve ticari araçların yenilenmesi için ÖTV indiriminin gerekliliği vurgulanıyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ 2026 ÇIKACAK MI?

25 yaş ve üzeri araçlara ÖTV indirimi sağlanmasına yönelik kanun teklifi geçtiğimiz aylarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştu. Kanun teklifiyle ilgili olarak henüz yasal bir adım atılmadı ve gündemdeki yerini koruyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtikten sonra milletvekillerinin oylamasına sunulacak ve geçerli çoğunluğu sağlaması durumunda resmiyete dökülecek.

Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?

Hurda teşviki 25 yaş ve üzeri araçların kapsarken ÖTV indirimi ise sıfır otomobil alımında sadece yerlilik oranı %40 olan araçları kapsayacak. Ülkemizde bu şartları sağlayan , , Toyata ve ’in bazı modelleri bulunuyor.

Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ, KİMLER YARARLANACAK?

Milletvekili Kadim Durmaz tarafından emeklilere ÖTV’siz aracın önünün açılmasına yönelik kanun teklifinde yeni bir gelişme bulunmuyor. 2026 yılının Şubat ayında Meclis gündemine gelen teklifi sadece Bağ-Kur emeklilerini kapsarken SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik bir kapsam genişlemesi olması beklenmiyor. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda ise 4B Esnaf emeklileri 5 yıl boyunca araçlarını devredemeyecek.

Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?

TÜRKİYE’DE 20 YAŞIN ÜZERİNDE 7 MİLYON ARAÇ BULUNUYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ÖTV indirimiyle ilgili yaptığı açıklamada trafikteki araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu vurguladı.

Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?


Ticari araçlar başta olmak üzere uzun süredir kullanımda olan tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indiriminin gerekli olduğunu belirten TESK Başkanı, ÖTV indirimi çağrısında bulundu.

Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?

Ülkemizde 35 milyon araç olduğunun altını çizen Palandöken, bu araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu belirtirken ticari araçları kullananlar, kendi işlerini yapan esnafın zorlandığını söyledi. TESK Başkanı yaptığı açıklamasının devamında “ Bu araçların ekonomik ömürleri dolmuş. Trafikte doğayı kirleten gazların salınması, aynı şekilde bunların parçalarının bulunması, tamiri vs. yük oluyor.

Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?

Bunun için ne lazım? ÖTV’de bir indirim sağlanıp, hem piyasalarının canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli. dedi.

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#TOGG
#Toyota
#hyundai
#renault
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Ekonomi
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