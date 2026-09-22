Hurda teşviki ÖTV indirimi 2026 çıkacak mı? Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi kabul edildi mi, şartları neler?

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İstanbul
Türkiye’de yollarda yaklaşık 35 milyon araç bulunurken bu araçların yaş ortalaması 14 yaş sınırının üzerinde olduğu biliniyor. Araç satışları yeni yılda %12 seviyesinde gerilerken otomobil bayilerinde, galerilerde ÖTV indirimi beklentisi oluştu. 25 yaş ve üzeri araçlara yönelik ÖTV düzenlemesi geçtiğimiz yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Bu kanun teklifinde yerlilik oranı %40 olan araçlarda geçerli olması ek madde olarak yer aldı. Geçtiğimiz aylarda ortopedik engeli bulunan ve bu sebeple ehliyet alamayanlara yönelik sıfır otomobillerde ÖTV istisnası sağlanmış ve birçok vatandaş yeni düzenlemeden yararlanmıştı. Peki Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, son durum ne? İşte, kanun tekliflerinde son aşama…
25 yaş ve üzeri araçlara ÖTV indirimi sağlanmasına yönelik kanun teklifi geçtiğimiz aylarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştu. Kanun teklifiyle ilgili olarak henüz yasal bir adım atılmadı ve gündemdeki yerini koruyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtikten sonra milletvekillerinin oylamasına sunulacak ve geçerli çoğunluğu sağlaması durumunda resmiyete dökülecek.
Hurda teşviki 25 yaş ve üzeri araçların kapsarken ÖTV indirimi ise sıfır otomobil alımında sadece yerlilik oranı %40 olan araçları kapsayacak. Ülkemizde bu şartları sağlayan Togg, Renault, Toyata ve Hyundai’in bazı modelleri bulunuyor.
Milletvekili Kadim Durmaz tarafından emeklilere ÖTV’siz aracın önünün açılmasına yönelik kanun teklifinde yeni bir gelişme bulunmuyor. 2026 yılının Şubat ayında Meclis gündemine gelen teklifi sadece Bağ-Kur emeklilerini kapsarken SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik bir kapsam genişlemesi olması beklenmiyor. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda ise 4B Esnaf emeklileri 5 yıl boyunca araçlarını devredemeyecek.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ÖTV indirimiyle ilgili yaptığı açıklamada trafikteki araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu vurguladı.
Ticari araçlar başta olmak üzere uzun süredir kullanımda olan tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indiriminin gerekli olduğunu belirten TESK Başkanı, ÖTV indirimi çağrısında bulundu.
Ülkemizde 35 milyon araç olduğunun altını çizen Palandöken, bu araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu belirtirken ticari araçları kullananlar, kendi işlerini yapan esnafın zorlandığını söyledi. TESK Başkanı yaptığı açıklamasının devamında “ Bu araçların ekonomik ömürleri dolmuş. Trafikte doğayı kirleten gazların salınması, aynı şekilde bunların parçalarının bulunması, tamiri vs. yük oluyor.
Bunun için ne lazım? ÖTV’de bir indirim sağlanıp, hem piyasalarının canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli. dedi.