Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hürmüz Boğazı krizi büyüyor! Dev şirketten uyarı

En büyük petrol ve doğal gaz tüccarlarından biri olan Shell'in CEO'su, İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle Orta Doğu'da deniz taşımacılığı konusunda "çok dikkatli" olduklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hürmüz Boğazı krizi büyüyor! Dev şirketten uyarı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 12:03

Tokyo'da düzenlenen Japonya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda konuşan Shell CEO'su Wael Sawan, Basra Körfezi ve çevresindeki navigasyon sinyallerine yapılan müdahaleye atıfta bulunarak, "Şu anda özellikle zorlayıcı olan şey, meydana gelen bazı sinyal bozucu faaliyetler" dedi.

Hürmüz Boğazı krizi büyüyor! Dev şirketten uyarı

DÜNYANIN ERNEJİSİNİ DOMİNE EDİYOR

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte biri ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği için bu yol yoğun bir inceleme altında. Güzergâh açık kalmaya devam etse de sinyal karıştırma, geçiş yapan gemiler için büyük bir engel teşkil ediyor.

Hürmüz Boğazı krizi büyüyor! Dev şirketten uyarı

Sawan, "Bu arter her ne sebeple olursa olsun tıkanırsa, küresel ticaret üzerinde büyük bir etkisi olur. İşlerin kötüye gitmesi ihtimaline karşı planlarımız var." dedi.

Shell'in de aralarında bulunduğu tüccarlar Hürmüz'ü dikkatle izliyor ve petrol ve gaz vadeli işlemlerinde daha fazla dalgalanmayı besliyor. Katar tankerlerden yüklemeye hazır olana kadar boğazın dışında beklemelerini isterken, Japon nakliyeci Nippon Yusen KK gemilerine İran sularında seyrederken kıyıdan güvenli bir mesafeyi korumaları talimatını verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları için kritik uyarı: Zafer Ergezen bir sonraki alım seviyesini söyledi
TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!
Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!
ETİKETLER
#hürmüz boğazı
#Hürmüz Adası
#Shell
#Japonya Enerji Zirvesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.