Hürmüz Boğazı krizi büyüyor! Dev şirketten uyarı

En büyük petrol ve doğal gaz tüccarlarından biri olan Shell'in CEO'su, İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle Orta Doğu'da deniz taşımacılığı konusunda "çok dikkatli" olduklarını söyledi.

Tokyo'da düzenlenen Japonya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda konuşan Shell CEO'su Wael Sawan, Basra Körfezi ve çevresindeki navigasyon sinyallerine yapılan müdahaleye atıfta bulunarak, "Şu anda özellikle zorlayıcı olan şey, meydana gelen bazı sinyal bozucu faaliyetler" dedi.

DÜNYANIN ERNEJİSİNİ DOMİNE EDİYOR

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte biri ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği için bu yol yoğun bir inceleme altında. Güzergâh açık kalmaya devam etse de sinyal karıştırma, geçiş yapan gemiler için büyük bir engel teşkil ediyor.

Sawan, "Bu arter her ne sebeple olursa olsun tıkanırsa, küresel ticaret üzerinde büyük bir etkisi olur. İşlerin kötüye gitmesi ihtimaline karşı planlarımız var." dedi.

Shell'in de aralarında bulunduğu tüccarlar Hürmüz'ü dikkatle izliyor ve petrol ve gaz vadeli işlemlerinde daha fazla dalgalanmayı besliyor. Katar tankerlerden yüklemeye hazır olana kadar boğazın dışında beklemelerini isterken, Japon nakliyeci Nippon Yusen KK gemilerine İran sularında seyrederken kıyıdan güvenli bir mesafeyi korumaları talimatını verdi.