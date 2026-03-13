Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hürmüz kapandı, rota değişti: Hindistan’ın Rus petrolü alımı rekor kırdı!

Orta Doğu'da yaşanan arz krizi küresel petrol piyasasında baskı yaratırken, bu bölgeden ham petrol tedarikine yüksek oranda bağımlı olan Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı 1-12 Mart arasında günlük ortalama 1,5 milyon varile yükseldi. Böylece, Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı ocaktaki seviyeye göre yüzde 41, şubattaki seviyeye göre ise yüzde 45 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hürmüz kapandı, rota değişti: Hindistan’ın Rus petrolü alımı rekor kırdı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 12:02

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları kapsamında küresel petrol ticareti için stratejik öneme sahip özellikle bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapatıldı. 'ın 'dan ham petrol alımı ocaktaki seviyeye göre yüzde 41, şubattaki seviyeye göre ise yüzde 45 arttı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tahminlerine göre, günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün taşındığı Hürmüz Boğazı'ndan akışın neredeyse tamamen durması nedeniyle petrol piyasası tarihinde en büyük arz kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda IEA, Körfez ülkelerinin toplam üretimlerinden bu ay 10 milyon varilin devre dışı kaldığını tahmin ediyor.

Hürmüz kapandı, rota değişti: Hindistan’ın Rus petrolü alımı rekor kırdı!

Hindistan, Orta Doğu'nun petrol üretimine bağımlılığı olan ülkelerin başında geliyor ve buradaki arz kaybı ülkedeki özellikle birçok sanayi tesisi için baskı oluşturuyor. S&P Global verilerine göre, Hindistan'ın ham petrol ve petrol ürünleri kapsamındaki stratejik rezervleri 74 günlük toplam net ithalatı karşılayabilecek seviyede bulunuyor.

Hindistan günlük yaklaşık 5 milyon varil seviyesindeki ham petrol ihtiyacının yüzde 52'sini Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden karşılıyordu.

Hürmüz kapandı, rota değişti: Hindistan’ın Rus petrolü alımı rekor kırdı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ağustosta Hindistan'ın Rus petrolü almaya devam etmesi halinde yüzde 25 ilave gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması ve geçen ay Yeni Delhi'nin "Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etmesi" sonrasında, ülkenin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedariki artış göstermişti.

Ancak Orta Doğu'da yaklaşık son 2 haftadır devam eden gerilimin petrol arzını büyük ölçüde sekteye uğratmasının ardından ABD, rafinerilerinin üretiminin sürdürülebilmesi için Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol satın almasına izin veren 30 günlük bir muafiyet yayımladı.

Hürmüz kapandı, rota değişti: Hindistan’ın Rus petrolü alımı rekor kırdı!

HİNDİSTAN'IN RUSYA'DAN HAM PETROL İTHALATI GÜNLÜK ORTALAMA 1,5 MİLYON VARİLE ÇIKTI

AA muhabirinin uluslararası veri analitik şirketi Vortexa'dan edindiği bilgilere göre, Hindistan'ın bu yıl ocakta Rusya'dan ham petrol ithalatı günlük 1,06 milyon varil olurken, bu miktar şubatta günlük 1,03 milyon varil oldu.

Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı Orta Doğu'daki arz kriziyle 1-12 Mart arasında günlük ortalama 1,5 milyon varile yükseldi. Böylece, Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı ocaktaki seviyeye göre yüzde 41, şubattaki seviyeye göre ise yüzde 45 artış gösterdi. Öte yandan ABD, dün aldığı yeni karar kapsamında, mevcut petrol arzını artırmak amacıyla tankerlerde yüklü halde denizlerde bulunan Rus petrolünün satın alınmasına 11 Nisan'a kadar izin verdi.

Hürmüz kapandı, rota değişti: Hindistan’ın Rus petrolü alımı rekor kırdı!

Halihazırda Rusya'nın denizlerdeki ham petrolünün 130 milyon varili bulduğu hesaplanıyor. Bu miktar ocakta 160 milyon varil seviyesine kadar çıkmıştı.

HİNDİSTAN'IN RUS HAM PETROLÜ ALIMI DAHA DA YÜKSELECEK

Hindistan'ın Rusya'dan tedarik ettiği ham petrolün kısa vadeli bir lojistik tampon sağlasa da Hürmüz Boğazı yoluyla Orta Doğu'dan gelen günlük yaklaşık 2,7 milyon varillik ham petrolü tamamen karşılamayacağı belirtiliyor.

Hürmüz kapandı, rota değişti: Hindistan’ın Rus petrolü alımı rekor kırdı!

Vortexa'nın Asya-Pasifik Analiz Başkanı Ivan Mathews, Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol ithalatının 1-12 Mart arasında günlük ortalama 1,5 milyon varili bulduğunu belirterek, "Hindistan'ın Rus ham petrolü ithalatına devam etmesini bekliyoruz çünkü rafineriler, bölgedeki mevcut çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'dan gelen ham petrol miktarındaki azalmayı telafi edecek yeni sevkiyat arıyor. ABD'nin 30 günlük muafiyeti, halihazırda denizde bulunan Rus ham petrolünün spot alımlarını artıracak ve önümüzdeki haftalarda Hindistan'ın Rus ham petrolü alımı daha da yükselecektir." ifadelerini kullandı. Mathews, Hindistan'ın artan Rus ham petrolü sevkiyatlarının Orta Doğu petrolündeki azalmayı telafi etmede yetersiz olacağı uyarısında bulundu.

Hindistan'ın toplam ham petrol ithalatının martta aylık bazda düşmesinin beklendiğini kaydeden Mathews, bu durumun rafinerilerin çalışmasını sürdürebilmesi için stoklardan petrol kullanılmasına yol açabileceğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cebimizi doğrudan etkileyecek: Ekonomist Hakan Çınar'dan korkutan Hürmüz uyarısı
Petrol piyasasında Hürmüz Boğazı krizi: OPEC+ üretimi artırdı ama tehlike geçmedi
ETİKETLER
#rusya
#hindistan
#hürmüz boğazı
#enerji krizi
#Petrol Ticareti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.