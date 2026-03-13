Hürmüz kapandı, rota değişti: Hindistan’ın Rus petrolü alımı rekor kırdı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları kapsamında küresel petrol ticareti için stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı özellikle bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapatıldı. Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı ocaktaki seviyeye göre yüzde 41, şubattaki seviyeye göre ise yüzde 45 arttı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tahminlerine göre, günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün taşındığı Hürmüz Boğazı'ndan akışın neredeyse tamamen durması nedeniyle petrol piyasası tarihinde en büyük arz kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda IEA, Körfez ülkelerinin toplam üretimlerinden bu ay 10 milyon varilin devre dışı kaldığını tahmin ediyor.

Hindistan, Orta Doğu'nun petrol üretimine bağımlılığı olan ülkelerin başında geliyor ve buradaki arz kaybı ülkedeki özellikle birçok sanayi tesisi için baskı oluşturuyor. S&P Global verilerine göre, Hindistan'ın ham petrol ve petrol ürünleri kapsamındaki stratejik rezervleri 74 günlük toplam net ithalatı karşılayabilecek seviyede bulunuyor.

Hindistan günlük yaklaşık 5 milyon varil seviyesindeki ham petrol ihtiyacının yüzde 52'sini Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden karşılıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ağustosta Hindistan'ın Rus petrolü almaya devam etmesi halinde yüzde 25 ilave gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması ve geçen ay Yeni Delhi'nin "Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etmesi" sonrasında, ülkenin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedariki artış göstermişti.

Ancak Orta Doğu'da yaklaşık son 2 haftadır devam eden gerilimin petrol arzını büyük ölçüde sekteye uğratmasının ardından ABD, rafinerilerinin üretiminin sürdürülebilmesi için Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol satın almasına izin veren 30 günlük bir muafiyet yayımladı.

HİNDİSTAN'IN RUSYA'DAN HAM PETROL İTHALATI GÜNLÜK ORTALAMA 1,5 MİLYON VARİLE ÇIKTI

AA muhabirinin uluslararası veri analitik şirketi Vortexa'dan edindiği bilgilere göre, Hindistan'ın bu yıl ocakta Rusya'dan ham petrol ithalatı günlük 1,06 milyon varil olurken, bu miktar şubatta günlük 1,03 milyon varil oldu.

Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı Orta Doğu'daki arz kriziyle 1-12 Mart arasında günlük ortalama 1,5 milyon varile yükseldi. Böylece, Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı ocaktaki seviyeye göre yüzde 41, şubattaki seviyeye göre ise yüzde 45 artış gösterdi. Öte yandan ABD, dün aldığı yeni karar kapsamında, mevcut petrol arzını artırmak amacıyla tankerlerde yüklü halde denizlerde bulunan Rus petrolünün satın alınmasına 11 Nisan'a kadar izin verdi.

Halihazırda Rusya'nın denizlerdeki ham petrolünün 130 milyon varili bulduğu hesaplanıyor. Bu miktar ocakta 160 milyon varil seviyesine kadar çıkmıştı.

HİNDİSTAN'IN RUS HAM PETROLÜ ALIMI DAHA DA YÜKSELECEK

Hindistan'ın Rusya'dan tedarik ettiği ham petrolün kısa vadeli bir lojistik tampon sağlasa da Hürmüz Boğazı yoluyla Orta Doğu'dan gelen günlük yaklaşık 2,7 milyon varillik ham petrolü tamamen karşılamayacağı belirtiliyor.

Vortexa'nın Asya-Pasifik Analiz Başkanı Ivan Mathews, Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol ithalatının 1-12 Mart arasında günlük ortalama 1,5 milyon varili bulduğunu belirterek, "Hindistan'ın Rus ham petrolü ithalatına devam etmesini bekliyoruz çünkü rafineriler, bölgedeki mevcut çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'dan gelen ham petrol miktarındaki azalmayı telafi edecek yeni sevkiyat arıyor. ABD'nin 30 günlük muafiyeti, halihazırda denizde bulunan Rus ham petrolünün spot alımlarını artıracak ve önümüzdeki haftalarda Hindistan'ın Rus ham petrolü alımı daha da yükselecektir." ifadelerini kullandı. Mathews, Hindistan'ın artan Rus ham petrolü sevkiyatlarının Orta Doğu petrolündeki azalmayı telafi etmede yetersiz olacağı uyarısında bulundu.

Hindistan'ın toplam ham petrol ithalatının martta aylık bazda düşmesinin beklendiğini kaydeden Mathews, bu durumun rafinerilerin çalışmasını sürdürebilmesi için stoklardan petrol kullanılmasına yol açabileceğini sözlerine ekledi.