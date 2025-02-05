IBAN ile kira ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Bunlara dikkat etmezseniz evinizden çıkarılabilirsiniz

05 Şubat 2025 12:23 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:34

Türkiye'de hızla yükselen kira fiyatları, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle kira ödemelerinin yöntemi, taraflar arasında sıkça tartışmalara yol açıyor. Yargıtay’ın son emsal kararı, kirasını IBAN üzerinden ödeyen kiracılar için kritik bir dönüm noktası oldu ve banka yoluyla yapılan ödemelerde dikkat edilmesi gereken önemli detayları ortaya koydu.

Kira ödemeleriyle ilgili yeni bir yargı kararı, ev sahipleri ve kiracılar açısından önemli sonuçlar doğurdu. Başlangıçta kira bedelini elden ödemek üzere ev sahibi ile anlaşan bir kiracı, daha sonra IBAN üzerinden ödeme yapmaya karar verdi. Ancak banka işlemi sırasında kesilen havale ücreti nedeniyle kira bedeli eksik yatırıldı. Bu durumun ardından ev sahibi, kira ödemesinin eksik yapıldığını belirterek kiracının tahliyesini talep etti.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE KARAR

İlk derece mahkemesi, kira bedelini yatıran ancak havale ücretini ödemeyen kiracının tahliyesine gerek olmadığına hükmetti. Ancak ev sahibinin itirazı üzerine Yargıtay, kararı bozarak davanın yeniden görülmesini sağladı. Yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Yargıtay’ın görüşünü dikkate alarak kiracının tahliyesine karar verdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği bu karara göre, IBAN üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale veya EFT ücreti kiracıya ait olmalı. Kiracının yalnızca kira bedelini değil, işlem sırasında kesilen tüm ücretleri de ödemesi gerektiği açıkça belirtildi. Aksi takdirde, yapılan ödeme eksik sayılacak ve kiracı yasal sorumlulukla karşı karşıya kalabilecek.

EKSİK ÖDEME, TAHLİYEYE NEDEN OLABİLİR

Mahkeme, havale ücretinin kiracının sorumluluğunda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık işlemleri yoluyla yapılan kira ödemelerinde, havale ve diğer işlem ücretlerinin kiracı tarafından karşılanması gerekir. Aksi takdirde kira bedeli eksik yatırılmış sayılır ve hukuki olarak geçerli kabul edilmez. Bu nedenle ev sahibinin tahliye talebi hukuka uygundur."

Bu kararla birlikte, kira ödemelerini banka üzerinden yapan kiracıların daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

İBAN ÜZERİNDEN KİRA ÖDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu yargı kararı, kira ödemelerini banka yoluyla yapan kiracılar için önemli uyarılar içeriyor:

HAVALE/EFT ÜCRETİ KİRACIYA AİT: Kira ödemesi yapılırken bankanın kesinti yapabileceği unutulmamalıdır. Kiracılar, toplam ödeme tutarına işlem ücretini de ekleyerek tam ödeme yapmalıdır.

Kira ödemesi yapılırken bankanın kesinti yapabileceği unutulmamalıdır. Kiracılar, toplam ödeme tutarına işlem ücretini de ekleyerek tam ödeme yapmalıdır. EKSİK ÖDEME RİSK TAŞIYOR: Eğer kira bedeli işlem ücretleri nedeniyle eksik yatırılırsa, ev sahibi eksik ödeme gerekçesiyle tahliye davası açabilir.

Eğer kira bedeli işlem ücretleri nedeniyle eksik yatırılırsa, ev sahibi eksik ödeme gerekçesiyle tahliye davası açabilir. ÖDEMELER TAM VE ZAMANINDA YAPILMALI: Kiracıların herhangi bir hukuki sorunla karşılaşmamak için kira ödemelerini eksiksiz ve süresi içinde yapmaları büyük önem taşıyor.

KİRACILAR İÇİN ÖNEMLİ BIR UYARI

Yargıtay’ın bu kararı, IBAN ile kira ödemesi yapan kiracılar açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir detayın altını çiziyor. Küçük bir işlem ücreti bile eksik ödeme olarak değerlendirilebileceği için, kiracıların ödeme sürecinde daha hassas olmaları gerekiyor. Aksi takdirde, eksik ödeme nedeniyle tahliye riskiyle karşı karşıya kalabilirler.