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 | İrem Çınar

IBAN’a para transferi yapanlar dikkat! Bu hata cebinizi yakabilir: Binlerce lira vergi cezası ödeyebilirsiniz

IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde "diğer" seçeneğinin işaretlenmesi, Maliye’nin yapay zekası tarafından "kira geliri" olarak algılanabiliyor. Bu durum, yıllar sonra vergi incelemelerine ve cezalarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu konuda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

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IBAN’a para transferi yapanlar dikkat! Bu hata cebinizi yakabilir: Binlerce lira vergi cezası ödeyebilirsiniz
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 16:08

Hazine ve Maliye Bakanlığı, usulsüz para transferleri ve vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla başlattığı denetimlerde yeni bir aşamaya geçti. Yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla banka hareketlerini inceleyen Maliye, bireyler arasındaki para transferlerini detaylı bir şekilde analiz etmeye başladı. Ancak, bu süreçte kullanılan yapay zeka algoritmasının bazı işlemleri hatalı sınıflandırdığı ortaya çıktı.

PARA TRANSFERLERİNDE 'DİĞER' SEÇENEİ VERGİ CEZASINA YOL AÇABİLİR

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; özellikle internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde açıklama olarak "diğer" seçeneğini kullanan bireylerin risk grubuna alındığı tespit edildi. Yapay zeka sistemi, "diğer" açıklamasıyla yapılan işlemleri kira geliri olarak algılayarak vergi incelemelerine tabi tutuyor. Bu durum, herhangi bir ticari veya kira geliri elde etmediği halde bu seçeneği işaretleyen bireylerin, vergi cezası ile karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

YANLIŞ SINIFLANDIRMA BİNLERCE KİŞİYE E-TEBLİGAT GÖNDERİLMESİNE YOL AÇTI

Vergi uzmanı Murat Bal, yapay zeka sisteminin özellikle son aylarda banka hesap hareketlerini yoğun bir şekilde taradığını ve binlerce kişiye e-tebligat gönderildiğini belirtti. Bal’a göre, sistem "diğer" açıklamasıyla yapılan işlemleri doğrudan kira geliri olarak algılayarak bireyleri risk grubuna dahil ediyor. Bu durum, kardeşine veya yakınlarına destek amacıyla para gönderen vatandaşların dahi vergi incelemesine tabi tutulmasına yol açabiliyor.

İTİRAZ MEKANİZMASI VE BEKLENEN DÜZENLEMELER

Vergi dairesi tarafından otomatik olarak başlatılan incelemelerde, hatalı sınıflandırılan işlemler için tarafların ifadelerinin alınması gerektiğini belirten Bal, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde idareye itiraz etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın önümüzdeki süreçte bu tür hataları önleyici tedbirler almasının beklendiğini dile getirdi.

Son dönemde artan dijital denetimlerin, vergi kaçakçılığını engellemeyi amaçladığı ancak bazı teknik aksaklıkların bireysel kullanıcıları mağdur ettiği gözlemleniyor. Yetkililerden gelecek düzenlemelerle birlikte, bu hataların düzeltilmesi ve daha adil bir denetim sürecinin oluşturulması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

IBAN nasıl bakılır?
Banka Hesap Ekstresi: IBAN genellikle banka hesap ekstrenizde yer alır. Bu belgeyi inceleyerek IBAN'ınızı bulabilirsiniz. Internet Bankacılığı/Mobil Uygulama: Bankanızın internet bankacılığı veya mobil uygulaması üzerinden hesap bilgilerinizi kontrol ederek IBAN'ınıza ulaşabilirsiniz.
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