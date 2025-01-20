IBAN'dan para gönderenler dikkat! Kapsam genişliyor: Artık onlar da işlem yapabilecek

20 Ocak 2025 14:26 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:49

"Ödeme İste" hizmeti artık sadece bireysel kullanıcılar için değil, işletmeler ve e-ticaret platformları için de daha güçlü çözümler sunuyor. Kısmi ödeme, erken ödeme ve ödeme erteleme gibi yeni özelliklerle ödeme işlemleri şimdi daha kolay ve pratik hale getirilecek.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB) tarafından geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan dijital ödeme çözümü "Ödeme İste" hizmeti, kapsamı genişletilerek kullanıcılarına daha zengin bir deneyim sunmaya devam ediyor. BKM'nin yaptığı açıklamaya göre, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için avantajlar sağlayan bu hizmet, ödeme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

İŞLETMELER VE E-TİCARET İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

"Ödeme İste", genişletilmiş kapsamıyla artık yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal kullanıcılar için de etkili bir çözüm sunuyor. Hizmet, işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret işlemlerine ve alışveriş ödemelerine kadar birçok farklı alanda kullanılabilir hale gelerek dijital ödeme deneyiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

KOLAY VE HIZLI ÖDEME SÜREÇLERİ

Merkez Bankası tarafından işletilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) ile entegre çalışan "Ödeme İste", kullanıma sunulduğu 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren binlerce kişi tarafından tercih edildi. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon işlem gerçekleştirilirken, 285 bin kişi bu hizmet üzerinden ödeme talebinde bulundu.

TALEPLER VE İŞLEM DETAYLARI

Yapılan ödeme taleplerinin yüzde 32’si 0-500 lira tutar aralığında gerçekleşti. FAST sisteminin 100 bin lira işlem limiti üzerinde gerçekleşen talepler ise havale yöntemiyle tamamlandı.

ÖDEME TARİHLERİ VE ESNEKLİK SAĞLAYAN YENİ FONKSİYONLAR

Hizmetin genişletilen özellikleri arasında, ödemelerin tarihinin önceden belirlenmesi dikkat çekiyor. Ayrıca "erken ödeme", "kısmi ödeme" ve "ödemeyi erteleme" gibi fonksiyonlar, kullanıcılar için daha esnek bir ödeme yönetimi sunuyor:

Erken Ödeme: Talep edilen ödemelerin, belirlenen tarihten önce tamamlanmasına olanak tanıyor.

Kısmi Ödeme: Ödemelerin tamamı yerine bir kısmının yapılmasını sağlayarak kullanıcıya esneklik sunuyor.

Ödeme Erteleme: Kurumsal müşteriler için ödemelerin belirli bir tarihe kadar ertelenmesini sağlayarak ticari işlemlerde likidite yönetimini destekliyor.

DİJİTAL ÖDEME DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM

"Ödeme İste" ile ödeme süreçlerinin hızlanması ve esnekleşmesi, bireyler ve işletmeler için büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle e-ticaret ve ticari işlemler için pratik bir çözüm sunan bu hizmet, dijital ödeme deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.