İBB 150 taksi plakasını ihaleye çıkarıyor! Taksi plakası ihalesi bedeli ve tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 yıl süreyle kiralanacak 150 uygulama tabanlı taksi plakasını 18 Şubat 2025 tarihinde ihale yoluyla işletecek. Her bir plakanın muhammen bedelinin 4 milyon 250 bin TL + KDV olduğu belirtildi.

İBB 150 UYGULAMALI TAKSİ PLAKASINI İHALEYE SUNUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 yıl süreyle kiralanacak 150 uygulama tabanlı taksi plakasını 18 Şubat 2025 tarihinde ihale yoluyla satışa sunacak. Her bir plakanın muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olacak. İşte taksi plaka bedeli ve ihale katılım şartları.

TAKSİ PLAKALARININ 150 TANESİ İÇİN İHALE DÜZENLENECEK

İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olacak. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

PLAKA İHALE BEDELİ BELLİ OLDU

İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak. İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye katılım şartları şöyle;

- İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

- Geçerli sürücü belgesi,

- Adli sicil kaydı,

- Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz.

Sıkça Sorulan Sorular 4+1 Taksi Plakası İstanbul İçin Ne Anlama Geliyor ? Yolcu kapasitesi şoför dahil en fazla 5 kişinin binebileceği genellikle (toyota - renault - hyundai - fıat) marka sarı taksiler'dir.Bu markalara takılı taksi plakalarının % 80'i eski seri yani kök plakalar olarak adlandırılmaktadırlar.