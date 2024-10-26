İBB emeklilere 10 bin TL pazar desteği verecek! Şartları belli oldu: Başvurular 30 Ekim'de başlıyor

26 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:47

Dar gelirli emekliler için için müjde geldi! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emeklilere 10 bin TL pazar desteği verileceğini sosyal medya hesabından duyurdu. 10 bin TL pazar desteği başvuruları 30 Ekim'de başlıyor. İki eşit taksit şeklinde ödenecek pazar desteği ile 10 bin emekliye yardım edilerek toplam 100 milyon liralık destek sağlanacak.

İBB’den dar gelirli emeklileri sevindiren haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu​, sosyal medya hesabı üzerinden güzel haberi verdi. Dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği verilecek. 10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini duyurdu. Başvurular 30 Ekim'de başlayacak. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden, "Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB​ olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor." açıklamasında bulundu. BAŞVURULAR 8 KASIM'A KADAR Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında olacak. Başvurular İstanbul Senin, https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ sitesi ve Alo 153 Destek hattı üzerinden alınacak. Başvuru koşulları şöyle; TC vatandaşı olunması, 60 yaş ve üstü emekli olunması, İstanbul’da ikamet edilmesi, başvuru sahibinin emekli yurttaş olması, hanede tek emekli maaşından başka bir gelir bulunmaması, emekli maaşının 17.002 TL'den düşük olması olarak belirlendi. Ödemelerin Kasım ve Aralık aylarında iki eşit taksit halinde yapılacak. İlgili Haberler Bankalardan emekli promosyonu hamlesi geldi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...