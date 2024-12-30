İBB sosyal tesisleri bir devir sona eriyor! Artık nakit geçmeyecek: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

30 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal tesisleri ve BELTUR iştiraklerinde, 1 Ocak 2025 itibarıyla nakit ödeme dönemi son buluyor. Yeni düzenlemeyle, BELTUR işletmeleri ve sosyal tesislerde nakit yerine yalnızca kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile ödeme yapılabilecek.

İstanbulkart​ ile yapılan ödemelerde artık herhangi bir hizmet bedeli veya kart kullanım ücreti alınmayacak. Bu yeni uygulama, vatandaşların ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

YÜZDE 10 NAKİT İADE KAMPANYASI

Ayrıca, İstanbulkart kullanıcılarına özel bir fırsat sunuluyor. BELTUR işletmelerinde yapılan ödemelerde yüzde 10 nakit iade kampanyası uygulanacak. Bu kampanya, kart sahiplerine ek bir avantaj sunarak, İstanbulkart kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan bu uygulama, dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve nakit kullanımının azaltılması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile ödeme yaparak zaman kazanırken, aynı zamanda daha güvenli bir ödeme deneyimi de elde edecekler.