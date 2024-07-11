İBB'den belediyenin kreşlerine dev zam! 

11 Temmuz 2024 21:42 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 21:44

İstanbul'da İBB'ye ait kreşlere zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından alınan kararla, belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2500 liraya yükseltildi.

İBB Meclisi'nin Temmuz ayının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün önerisi doğrultusunda "Yuvamız İstanbul" adı altındaki İBB kreşlerinde uygulanacak yeni fiyatlar tartışıldı.

YÜZDE 108 ZAM!

Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün güncellenmiş ücret tarifesi önerisi, komisyon tarafından da olumlu bulundu. 2024 yılı için revize edilen ücret tarifesine göre, daha önce 1200 lira olan fiyat 2500 liraya çıkarıldı. Bu kararla birlikte kreş ücretlerine yüzde 108 zam getirilmiş oldu.