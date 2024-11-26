İBB'den binlerce emekliye pazar desteği! Ekrem İmamoğlu tarih verdi
Emeklilere pazar desteği ödemelerinde tarih açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, emeklilere yönelik pazar desteği ödemelerinin başlayacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, 10 bin TL pazar desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekonomik zorluklarla mücadele eden emeklilere yönelik "Pazar Desteği" programını hayata geçiriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden biri olan bu destek, ihtiyaç sahibi emeklilere yıllık 10 bin TL'lik katkı sunacak.
BİNLERCE EMEKLİYE DESTEK SAĞLANACAK
İBB’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 bin 76 emekli, yıllık pazar desteğinden faydalanmaya hak kazandı. Başvurular, 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
ÖDEMELER CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu. İmamoğlu,
"Çarşıda, pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak. 100.760.000 TL'lik bütçemiz bu desteğe aktarılacak" ifadelerini kullandı.