İBB'den binlerce emekliye pazar desteği! Ekrem İmamoğlu tarih verdi

26 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:17

Emeklilere pazar desteği ödemelerinde tarih açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, emeklilere yönelik pazar desteği ödemelerinin başlayacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, 10 bin TL pazar desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekonomik zorluklarla mücadele eden emeklilere yönelik "Pazar Desteği" programını hayata geçiriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden biri olan bu destek, ihtiyaç sahibi emeklilere yıllık 10 bin TL'lik katkı sunacak.

BİNLERCE EMEKLİYE DESTEK SAĞLANACAK

İBB’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 bin 76 emekli, yıllık pazar​ desteğinden faydalanmaya hak kazandı. Başvurular, 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

ÖDEMELER CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu. İmamoğlu,

"Çarşıda, pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler​ darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak. 100.760.000 TL'lik bütçemiz bu desteğe aktarılacak" ifadelerini kullandı.