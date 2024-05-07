Emeklilere destek ödemesi yatırıldı! On binlerce kişiye 2 bin TL hesaplara geçti

07 May 2024 14:56 - Güncelleme : 07 May 2024 15:01

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

İhtiyaç sahibi emeklilere için destek ödemeleri yatırıldı. Sayısı 36 bin 592’yi bulan ve en düşük emekli aylığı olan 10 bin TL maaş alan emekliye ‘can suyu’ olacak destekler hesaplara geçti.

EMEKLİYE PARA VE ET DESTEĞİ VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) emekli için bin 1500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 36 bin 592 emekli için 2 bin TL'lik destek ödemesi yaptı.

EMEKLİ PARALARI HESAPLARA YATTI

ABB'den yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan 36 bin 592 ihtiyaç sahibi emekli için dokuzuncu destek ayında 1500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.