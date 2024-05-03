Emekli promosyonuna mayıs ayarı geldi, tutar 20 bin TL’ye dayandı

03 May 2024 17:03 - Güncelleme : 03 May 2024 17:13

Sene başından itibaren emekli tarafında banka promosyonu yoğunluğu yaşanıyor. Seçim öncesinde kamu bankalarının tutarları yükseltmesiyle başlayan promosyon yarışı özel bankaların yeni güncellemeleriyle hızlandı.

Mart ayında başlayan emekli promosyon kampanyaları da hız kazandı. Geçen yıla kıyasla neredeyse yüzde 100’e varan artış yapılan promosyonda bankalar emekliyi çekmek için çeşitli kampanya ve fırsatlarını duyurmaya devam ediyor. Emekli maaş promosyonlarına mayıs ayarı geldi. Emekli aylıklarına göre değişen promosyonlar neredeyse 20 bin liraya dayandı. Bazı bankaların 3 bin liralık ek ödeme vaadi de yarışı iyice kızıştırdı.

Emekliliğini yeni elde etmiş olanlar ile EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonlarından faydalanabiliyor.

Emekliler promosyon imkanından yararlanabilmek için bankaya gitmeden, internetten e-devlet üzerinden başvurusunu yaparak banka değişikliği gerçekleştirebiliyor. Maaşları seçilen bankaya taşıma işlemi, bankaların mobil bankacılık hizmetleri üzerinden 'Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği' sekmelerinden de değiştirilebiliyor.

PROMOSYONLARA ZAMDA KAMU BANKALARI İLK ADIMI ATTI

Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye ‘can suyu’ olacak kampanyaların ilk fitilini ateşledi. Miktarların arttırılmasında kamu bankaları öncü oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 12 bin TL’ye varan promosyonları kampanyalarını duyurdu.

ÖZEL BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI UÇURDU

Kamu bankalarından gelen promosyon adımının hemen ardından özel bankalara da güncelleme çağrıları yapıldı. Emekliyi çekmek için rakamlar kamu bankalarının bir üst seviyesine çekilerek özel bankalar da yarışa hızlı girmiş oldu. Özel bankalar da emekli promosyon tutarlarını 18 bin TL'ye yükseltti.

KAMU BANKALARI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekli aylığı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL; aylığı 10 bin- 15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL ve aylığı 20 bin TL ve daha fazla olanlara 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON MİKTARI VEREN BANKA HANGİSİ?

Yapı Kredi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel Emeklilik Paketi hazırladı. Bu paketten yararlanmak isteyenlerin emekli maaşlarını Yapı Kredi'den almaları gerekiyor.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ayrıca 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

İŞTE BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

Emekli maaşını TEB'e taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sahibi çiftçi müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyası başlattı. Türk Ekonomi Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve Harman Kart ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sahibi emekli maaş müşterileri 14 bin liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan banka, emeklilerin müşteri hizmetleri hattından ve bankanın internet şubesi ile mobil uygulamasından yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli aylığı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL; aylığı 10 bin- 15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL ve aylığı 20 bin TL ve daha fazla olanlara 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.

Garanti BBVA'da emekli maaşı;

10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor. 1 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı

0 - 9.999 TL - 6.250 TL

10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

QNB FİNANSBANK

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL

Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL

Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere;