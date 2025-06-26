Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İBB'den deniz taksi ücretlerine yüzde 275'e varan zam! İşte yeni tarife

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran toplantısında deniz taksi ücretlerine zam yapıldı. Buna göre 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 artışla 500 lira olarak belirlenirken, 8-16 mil arası taşıma ücreti, yüzde 275 artışla tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB'den deniz taksi ücretlerine yüzde 275'e varan zam! İşte yeni tarife
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 18:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran ayı toplantısı, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi.

8+1'LERİN 4+1'E DÖNÜŞÜMÜ KABUL EDİLDİ

İstanbul ulaşım sistemini doğrudan etkileyen çok sayıda kararın alındığı toplantıda; toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklif reddedilirken, 8+1 taksilerin 4+1'e dönüşümüne olanak tanıyan düzenleme oy birliğiyle kabul edilirken, deniz taksi tarifesine yüzde 275 oranına varan zam yapıldı.

YENİ TARİFELER

UKOME toplantısında deniz taksi hizmetlerinde uygulanacak yeni tarifeye ilişkin teklif de değerlendirildi. Yapılan düzenleme kapsamında, 420 TL olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 artışla 500 TL olarak belirlendi. Önceki tarifede mil başına kademeli uygulanan ücretlendirme kaldırılarak tek mil taşıma ücreti standardize edildi. Bu çerçevede, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı. Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 oranında zam yapılmış oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplandı!
ETİKETLER
#istanbul
#zam
#ulaşım
#Güneş Sistemi
#ukome
#Taksiler
#Deniz Taksisi
#Ulaşım Ücretleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.