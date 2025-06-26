İBB'den deniz taksi ücretlerine yüzde 275'e varan zam! İşte yeni tarife

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran toplantısında deniz taksi ücretlerine zam yapıldı. Buna göre 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 artışla 500 lira olarak belirlenirken, 8-16 mil arası taşıma ücreti, yüzde 275 artışla tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran ayı toplantısı, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi.

8+1'LERİN 4+1'E DÖNÜŞÜMÜ KABUL EDİLDİ

İstanbul ulaşım sistemini doğrudan etkileyen çok sayıda kararın alındığı toplantıda; toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklif reddedilirken, 8+1 taksilerin 4+1'e dönüşümüne olanak tanıyan düzenleme oy birliğiyle kabul edilirken, deniz taksi tarifesine yüzde 275 oranına varan zam yapıldı.

YENİ TARİFELER

UKOME toplantısında deniz taksi hizmetlerinde uygulanacak yeni tarifeye ilişkin teklif de değerlendirildi. Yapılan düzenleme kapsamında, 420 TL olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 artışla 500 TL olarak belirlendi. Önceki tarifede mil başına kademeli uygulanan ücretlendirme kaldırılarak tek mil taşıma ücreti standardize edildi. Bu çerçevede, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı. Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 oranında zam yapılmış oldu.