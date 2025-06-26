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 | Bengü Sarıkuş

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yönelik yüzde 21,29’luk zam teklifi reddedildi.

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İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplandı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 12:01

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı. Toplantıda, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi. Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 32,75 lira olması talep edildi. Marmaray tam parkur ücretinin ise 59,76 liradan 72,49 liraya yükseltilmesi öngörüldü.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplandı!


Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50,94 lira, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33,96 lira, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424,51 lira, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163,74 lira olması istendi. Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 41,48 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 lira, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 121,84 lira olması talep edildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplandı!

MİNİBÜSTE İNDİ BİNDİ ÜCRETİNE ARTIŞ TALEBİ

Minibüslerde indi bindi olarak tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 30,32 liraya, 4-7 kilometre arası 26 liradan 31,54 liraya, 7-11 kilometre arası 27 liradan 32,75 liraya, 11-15 kilometre arası 28 liradan 33,96 liraya, 15-20 kilometre arası 30 liradan 36,39 liraya, öğrenci ücretinin ise 16 liradan 19,41 liraya çıkması istendi.


Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 159 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1644 liraya çıkarılması talep edildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplandı!


İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, İBB'nin zam oranı için hazırladığı formüllerden bir şey anlamadığını söyledi. Masraflardan bahseden ve İBB'nin yüzde 21,29 zammının az olduğunu ifade eden Aksu, "Yüzde 30 oranında zam talep ediyoruz." dedi.

KÖTÜ BİR ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammın belirlendiği formülasyonun bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını söyledi.
UKOME toplantısında ocak ayında formülasyonda zam oranının yüzde 15,3 çıkmasına rağmen içinde bulunulan ekonomik durumlar nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını anlatan Yücel, zam olayının kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam mı geliyor? UKOME toplandı!


Yücel, "Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını görmüyoruz. Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.

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#Güneş Sistemi
#ukome
#Istanbul Ulaşım
#ulaşıma zam
#Ekonomi
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