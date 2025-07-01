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 | Banu İriç

İBB'nin bazı ücretsiz hizmetleri artık paralı oldu

İBB spor tesislerindeki bazı uygulamaları artık paralı hale getirdi. Vatandaşlara şimdiye kadar ücretsiz olarak sunulan bazı tesis ve pist kullanımlarından artık bedel alınacak.

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İBB'nin bazı ücretsiz hizmetleri artık paralı oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 19:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık bazı spor hizmetlerini ücretli hale getirdi. İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen 2025 yılı revize ücret tarifesine göre spor alanlarında yeni fiyatlar uygulamaya girdi.

İBB'nin bazı ücretsiz hizmetleri artık paralı oldu

YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI

Daha önce ücretsiz olan Maltepe Atletizm Pisti ve Kenan Onuk Atletizm Pisti'nin tek seferlik kullanımı 200 lira, 12 kontörlük kullanımı ise 300 lira oldu.

Bisikletlilerin ücretsiz olarak kullandığı veledrom pistinin ücreti de aylık 100 lira olarak belirlendi.

Tenis sporunda ücretsiz olan aydınlatmasız tenis çalışma duvarının ücreti 200, aydınlatmalı duvarın bedeli ise 250 lira oldu.

İBB'nin bazı ücretsiz hizmetleri artık paralı oldu

AK PARTİ "HAYIR" OYU VERMİŞTİ

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi gündeme gelmişti.

Teklif, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmişti. Teklifteki yeni fiyatlamalar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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ETİKETLER
#bisiklet
#tenis
#istanbul büyükşehir belediyesi
#fiyat artışı
#Spor Ücreti
#Spor Tesisleri
#Atletizm Pistleri
#Ekonomi
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