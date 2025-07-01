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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Memur ve emekliler dikkat! Hangi maaş ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı hesaplanıyor

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyon verilerine odaklandı. Peki enflasyon verilerine göre hangi maaşa ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

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Memur ve emekliler dikkat! Hangi maaş ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı hesaplanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 12:20

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Memur ve emekliler dikkat! Hangi maaş ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı hesaplanıyor

MAAŞLARA ENFLASYON FARKI YANSIYACAK

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,53 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 15,09'luk artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memur ve emekliler dikkat! Hangi maaş ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı hesaplanıyor

MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2024 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

Memur ve emekliler dikkat! Hangi maaş ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı hesaplanıyor

EMEKLİ MAAŞINA 6 AYLIK ENFLASYON FARKI ZAM OLARAK YANSIYACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

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