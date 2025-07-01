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 | Bengü Sarıkuş

Boğaz'daki lüks otelin yeni sahibi belli oldu!

İstanbul Boğazı'nda yer alan lüks saray konseptiyle bilinen Les Ottomans Oteli'nin icra yoluyla satışı tamamlandı. Otelin yeni sahibi 3 milyar 200 milyon TL ile Serdar Bilgili'nin şirketi BLG Varlık Yönetim AŞ oldu.

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Boğaz'daki lüks otelin yeni sahibi belli oldu!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 12:06

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Les Ottomans Oteli'nin icra yoluyla satışı kapsamında düzenlenen ihale tamamlandı. Otelin yeni sahibi, 3 milyar 200 milyon TL teklifiyle Serdar Bilgili'nin şirketi BLG Varlık Yönetim AŞ oldu.

Boğaz'daki lüks otelin yeni sahibi belli oldu!

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yürütülen ve 23 Haziran’da e-ihale yöntemiyle başlayan açık artırma süreci, 30 Haziran’da sona erdi.

İhaleyi kazanan BLG Varlık Yönetim AŞ, başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı olan 3 milyar 200 milyon TL ile en yüksek teklifi verdi.

Boğaz'daki lüks otelin yeni sahibi belli oldu!

İCRA İHALESİ KAZANILDI

Şirketten yapılan açıklamada, “Borçlunun süreç boyunca ortaya koyduğu tüm haksız eylem ve kamuoyunu yanıltıcı girişimlerine rağmen, Les Ottomans olarak bilinen otelin icra ihalesi şirketimiz adına başarıyla sonuçlanmıştır. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve portföyümüzdeki varlıkları etkin biçimde yönetmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

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#Les Ottomans
#Serdar Bilgili
#Boğaz'daki lüks otel
#Ekonomi
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