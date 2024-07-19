Emeklilik yaşı yükseliyor! Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak

19 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:02

EYT'li ve emekli dikkat! Uzman isim milyonları bekleyen kök aylık riskini açıkladı: Emekli maaşları için senaryo yenilenecek

EYT'li ve emekli dikkat! Uzman isim milyonları bekleyen kök aylık riskini açıkladı: Emekli maaşları için senaryo yenilenecek

Emeklilere il il indirim yapan kurum ve kuruluşların listesi yayınlandı! Ücretsiz maç biletinden internet indirimine kadar var

Emeklilere il il indirim yapan kurum ve kuruluşların listesi yayınlandı! Ücretsiz maç biletinden internet indirimine kadar var

Emeklilik sistemi bu sene en çok değişime uğrayan alanlardan oldu. Yine emeklilik sisteminin değişeceği iddia edildi. Gelen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları, emeklilik sistemini değiştirmek için kolları sıvadı.

Buna göre, emeklilik yaşı yükseltilecek ve prim gün sayısına göre maaş formülü gelecek. Buna göre yaş ve prim gün sayısı sil baştan değişmiş olacak. Az maaş alanlara ise yol, gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.

EMEKLİ SİSTEMİNDE SİL BAŞTAN DEĞİŞİKLİK

Emekliler için hareketli bir yıl geçiyor. Temmuz zammının ardından en düşük emekli maaşına dair düzenleme de son buldu. Ancak emeklilik sistemindeki değişiklikler bunlarla sınırlı kalmayacak.

En düşük emekli maaşı düzenlemesinin ardından maaşların eşitlenmesi özellikle fazla prim ödeyenler arasında huzursuzluk oluşturmuştu.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler planlanıyor. İddiaya göre, herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Emekli maaşı düşük kalanlar yol, gıda, kira gibi yardımlar ile desteklenecek.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK

Şu an kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 olan emeklilik yaşının da kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitleneceği iddia edildi. Bu düzenlemeler hayata geçerse emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenmiş olacak.

EYT'Yİ ETKİLEMEYECEK

Yapılacak bu değişikliğin de EYT ile getirilen hakları etkilemeyeceği belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENE OTURTULACAK

AK Parti'nin emekli sistemi üzerinde ciddi bir çalışma başlatarak formülleri masaya yatırmaya başladı.

Son yapılan düzenlemede teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemedi. Bu emekliler arasında huzursuzluğa neden oldu. Kurmaylar 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine daha kalıcı bir formül arayışında.

Buna kapsamda emekli yaşı ve prim gün sayısı yeniden belirlenecek. Sigortalılık süreleri çok net bir şekilde çizilecek.

GEÇİM KAYNAKLARI KONTROL EDİLECEK

Düzenlemelerin ardından geçinmekte zorlananlara sosyal yardım desteği verilecek. Ancak her düşük emekli maaşı alanlara bu destekler sağlanmayacak. Geçim kaynaklarına bakılıp hane geliri dikkate alınacak. Hane bazlı emekli maaşlarına destek verilecek.

KİRA YARDIMI DA VERİLECEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emekli maaşı düşük olan dar gelirliler için harekete geçip yol, gıda, kira ve ulaşım desteği sağlayacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek.

Bu iddialar hayata geçerse prim gün sayısı yeniden formüle edilecek. Emeklilik yaşı değişecek ve herkes prim gün sayısına göre maaş alacak.