Savunma sanayii kesintisi için yeni bir formül geliyor! 750 liralık kesinti iptal edilmişti

17 Ekim 2024 14:49 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:15

Savunma sanayii için 100 bin lira limitli kredi kartlarından alınması planlanan 750 liralık destek geri çekildi. Gündeme gelen iddiaya göre AK Parti, yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladı.

Bakan Şimşek'ten Çelik Kubbe açıklaması: 750 TL’lik pay ile inşa edilecek

Bakan Şimşek'ten Çelik Kubbe açıklaması: 750 TL’lik pay ile inşa edilecek

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kredi kartlarından 750 TL kesinti alınması konusu hala gündemdeki yerini koruyor. Alınacak vergi kesintisiyle ilgili yeni bir adım atıldı ve 750 liralık savunma sanayi destek kesintisi geri çekildi. Gelen iddialara göre, yeni bir formül geliyor.

1 MİLYON LİMİTTEN 10 BİN LİRA KESİNTİ İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kredi kartı​ limitleri üzerinden alınacak vergi kesintisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 100 bin lira limitli kredi kartlarından alınması planlanan 750 liralık savunma sanayi destek kesintisi geri çekilmişti.

Söz konusu iddiaya göre AK Parti​, yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen istişare toplantısında, yeni düzenlemeler tartışıldığı ve AK Parti milletvekillerinin vergi adaleti konusundaki talepleri Bakan Şimşek’e ilettiği ifade edildi.

Buna göre, '1 milyon TL limiti olandan 10 bin lira alınsın' önerisi masaya geldi. Aynı iddiada savunma sanayii için destek paketinin öneminin önümüzdeki iki aylık süreçte vatandaşa anlatılmasına karar verildiği aktarıldı.