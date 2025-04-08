İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İBB’ye bağlı İGDAŞ'ta genel müdür olarak görev alan Ali Ender Çolak istifa etti. Ender Çolak’ın sağlık sorunlarını gerekçe gösterdiği belirtildi.

İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunları sebebiyle istifa etti. Sermaye piyasaları ve enerji sektöründe uzun yıllar görev yapan ve aslen Bayburtlu olan Ender Çolak, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Çolak'ın istifası İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın ardından geldi.



ENDER ÇOLAK'IN 12 YILLIK CEO GEÇMİŞİ

Ender Çolak, iş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) adım attı. 1989-2008 yılları arasında SPK’da uzmanlık, daire başkanlığı ve Kurul Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Ayrıca OECD Kurumsal Yönetim Komitesi ve danışma kurullarında da görev aldı.

2008 yılında özel sektöre geçiş yapan Çolak, Anel Grup’ta Finans ve Yenilenebilir Enerji’den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 2011-2023 yılları arasında ise Baymak – BDR Thermea Group CEO’su olarak görev aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Çolak, yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri’nde Thunderbird School of Global Management’ta tamamladı. Ayrıca, Toronto Centre, Dünya Bankası, IFC ve Wharton School gibi kurumlarda eğitim aldı.

Öte yandan Ender Çolak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.

