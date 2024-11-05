İhlas Holding (IHLAS) dev sözleşmeye imza attı! Hisseleri yükseldi

05 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:02

İhlas Holding’den Kırgızistan’a dev yatırım gerçekleşti. Yaklaşık 7 milyar dolarlık proje büyüklüğüne sahip olması beklenen yatırım anlaşmasının imzalanmasının ardından İhlas Holding hisseleri yükseldi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, İhlas Holding öncülüğünde Türkiye-Kırgızistan stratejik işbirliğini güçlendirecek enerji anlaşmalarına imza atıldı. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) tarafından 5 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde finansal yatırım hakkında açıklama yapıldı. 7 milyar dolarlık enerji anlaşmaları Bişkek’te imzalandı.

7 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE İMZALANDI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören öncülüğünde gerçekleşecek devasa yatırımlar için imzalar atıldı.

İhlas Holding, Kırgızistan'da enerji sektöründe faaliyet gösteren Orta Asya Investment Holding Inc.'nin %30 hissesini nominal bedelden devraldı.

Şirketin paylarını devir aldığı Orta Asya Investment Holding Inc Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Mücahid Ören’in öncülüğünde Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile yürütülen temaslar sonrasında yaklaşık 7 milyar dolarlık proje büyüklüğüne sahip 1200 MW kapasiteli hidroelektrik santralinin ve Bişkek’te 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek 250 MW kapasiteli CHPP-2 doğal gaz çevrim santralinin yapım ve işletilmesini içeren anlaşmaya varıldı.

Bişkek’te Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sn. Sadır Caparov’un huzurunda imzalar atıldı.

İHLAS HOLDİNG (IHLAS) HİSSELERİNDE ARTIŞ

Dev anlaşmanın imzalanmasının ardından holdingin hisselerinde artış gözlemlendi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören tarafından duyurulan bu hamle, şirketin uluslararası pazardaki büyüme planlarına paralel olarak gerçekleştirildi ve enerji sektöründeki varlığını güçlendirme hedefinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.