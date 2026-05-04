İhlas Medya Grubu bünyesinde bulunan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde Mardin’de düzenlenen “Ekonomiye Yön Verenler” buluşması, iş dünyasını bir araya getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İhlas Medya Grubu 'Ekonomiye Yön Verenler' Zirvesi düzenledi: ‘İş Dünyası’ndan Mardin çıkarması İhlas Medya Grubu bünyesindeki Türkiye'de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde Mardin'de düzenlenen “Ekonomiye Yön Verenler” buluşması, iş dünyasını bir araya getirdi. Etkinlik, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen iş adamları ile Mardinli girişimcileri buluşturdu. Bulunma amacı olarak ortak akıl üretmek ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirmek hedeflendi. Tecrübe paylaşımının büyük değer taşıdığı vurgulandı. Mardinli iş insanlarına ortaklık kültürünü geliştirme tavsiyesinde bulunuldu. Daha fazla kadın girişimcinin iş hayatına katılması için çalışma yapılması gerektiği belirtildi. Etkinliğin Mardin ekonomisine katkı sunmayı amaçladığı ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen iş adamları ile Mardinli girişimciler bir araya geldi.

Etkinliğe, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, İhlas Medya Grup Başkan Yardımcısı Tuba Gençay; Türkiye’de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni, TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve gazetemizin ekonomi yazarı Celal Toprak ile İhlas Medya Reklam Grup Başkan Yardımcısı Hayriye Can Öksüm, Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı Emine Erdem ile bölgedeki iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

TECRÜBE PAYLAŞIMI BÜYÜK DEĞER

Etkinlikte konuşan Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, bu tür organizasyonların iş dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Tecrübelerin paylaşılmasının büyük değer taşıdığını ifade eden Yenigün “Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmamız ve edindiğimiz deneyimleri aktarmamız gerekiyor. Yaşadıkça tecrübe kazanıyoruz. Bu birikimleri paylaşabildiğimiz ölçüde fayda sağlarız” dedi.

Mardin’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Mithat Yenigün hem hasret giderdiğini hem de deneyimlerini aktardığını söyledi. Yenigün “Bu tecrübelerimizi hep aktarılabiliyorsak ve onlar da faydalanabiliyorsa onun için tekrar TGRT mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Ben de seve seve geldim. Hem biraz hasret giderdim hem de bir bir deneyimlerimi aktardım. Umarım ki faydası olur’’ diye konuştu.



Daha sonra söz alan iş dünyasının tanınan isimlerinden Zeynel Abidin Erdem de Mardinli iş insanlarına seslenerek, ortaklık kültürünü geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Erdem “Birlikten kuvvet doğar. Bir olursak iri oluruz” değerlendirmesini yaptı. Eşi, SEDEFED Başkanı Emine Erdem ise daha fazla kadın girişimcinin iş hayatına katılması için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

İş adamı Yaşar Budak da etkinliğin Mardin için önemli bir kazanım olduğunu belirterek “Mardinli iş insanlarının bir araya gelmesi çok değerli. Şehrin geleceğine katkı sağlayacak konuları ele aldık. Üretim, ihracat ve kadın istihdamı gibi başlıklarda istişare yaptık. Oldukça verimli bir toplantı oldu” dedi. Budak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür buluşmaların devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

‘BİRLİKTE İŞ YAPMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Etkinlikte konuklara hitap eden Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, İhlas Medya Grubu’nun Anadolu’nun farklı şehirlerinde benzer buluşmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Mardin’de ikinci kez düzenlenen buluşmanın amacını anlatan Toprak “Türkiye’de İş Dünyası dergisi koordinasyonunda iş insanlarını bir araya getiriyoruz. Mardin’in önde gelen isimleri ile dışarıdan gelen tecrübeli iş insanlarını buluşturup fikir alışverişi sağlıyoruz. Ortak akıl üretmeyi ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu buluşmalarla Mardin ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Toprak “Mardin önümüzdeki yılların ya da günlerin yıldız ekonomilerinden biri olacak. Çünkü etrafındaki coğrafi şartlar bunu gerektiriyor’’ ifadelerini kullandı.