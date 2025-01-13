İhracat ve ithalat birim endeksleri belli oldu! Dış ticaret haddi 84,9 olarak gerçekleşti

13 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:08

TÜİK, dış ticaret endeksleri, kasım 2024 verilerini duyurdu. İhracat birim değer endeksi yüzde 1,3 artarken ithalat birim değer endeksi yüzde 3,3 yükseldi.

İhracat​ ve ithalat​ birim değer ve miktar endeksleri, Kasım 2024​ verileri TÜİK tarafından açıklandı. Dış ticaret​ haddi 2024 yılı Kasım ayında 84,9 olarak gerçekleşti.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,3 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 arttı. Endeks​ bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %12,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,0 arttı, yakıtlarda %10,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %12,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,7 azaldı, yakıtlarda %16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,2 arttı, yakıtlarda %1,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,4 AZALDI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,1 arttı, yakıtlarda %10,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,7 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT ENDEKSİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 146,0 iken 2024 Kasım ayında %3,5 oranında artarak 151,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 156,9 iken 2024 yılı Kasım ayında %0,2 oranında azalarak 156,6 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT ENDEKSİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 125,1 iken 2024 Kasım ayında %0,9 oranında artarak 126,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 122,1 iken 2024 yılı Kasım ayında %2,7 oranında artarak 125,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 84,9 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Kasım ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2024 yılı Kasım ayında 84,9 oldu.