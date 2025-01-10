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TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yükseliyor!

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:39

TÜİK inşaat maliyet endeksi Kasım ayı verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi Kasım ayında yıllık yüzde 35,93 artarken, aylık yüzde 0,04 artış gösterdi.

TÜİK​, kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, yıllık yüzde yüzde 35,93 artarken, aylık yüzde 0,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,93 arttı.

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İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ​ YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,16 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 53,99 arttı.

TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yükseliyor! - 2. Resim

BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,35 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,26 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,55 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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