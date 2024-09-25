İhracatın yarısından fazlasını sanayi sırtladı! İşte girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri

25 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:30

TÜİK, girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri 2023 verilerini açıkladı. Girişimlerin ihracattaki ve ithalattaki payı belli oldu. 2023 yılında 139 bin 349 girişim ihracat, 252 bin 908 girişim ithalat yaptı.

Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri TÜİK​ tarafından paylaşıldı. İhracatın yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi. Sanayi sektöründeki girişimler ihracatının yüzde 46,7'sini Avrupa Birliği (AB 27) ülkelerine yapıldı. İhracatın yüzde 48,5'ini ilk 500 girişim tarafından gerçekleştirildi.

GİRİŞİM DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Dış ticaret verileri ile iş kayıtları sisteminde yer alan girişimlerin ana faaliyet türü ve çalışan sayısı bilgileri eşleştirildi. 2023 yılında 139 bin 349 girişim ihracat​, 252 bin 908 girişim ithalat​ yaptı.

İhracatın yüzde 43,4'ünü, ithalatın ise yüzde 55,5'ini büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

Toplam ihracatın %20,2'sini yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin %69,4'ünü oluşturdu. Toplam ithalatın %12,9'unu 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı.

İHRACATIN YARISINDAN FAZLASI SANAYİ SEKTÖRÜNDEN

İhracatın %56,0'ını, ithalatın ise %46,8'ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %39,4, ithalattaki payı ise %39,3 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatında 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler %67,3 pay ile öne çıktı. Ticaret sektörünün ihracatında ise %88,8 pay ile 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hâkimiyeti devam etti.

Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler %78,1 pay ile öne çıktı. Ticaret sektöründe, büyük ölçekli girişimlerin payı %28,1, diğer sektöründe büyük ölçekli girişimlerin payı %56,9 payı oldu.

İHRACATININ YARISINA YAKINI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE

İhracatlarının %46,7'sini AB 27 ülkelerine, %14,3'ünü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ve %14,0'ını AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. AB 27 ülkelerine yapılan ihracatın %64,0'ını sanayi, %32,9'unu ticaret, %3,1'ini ise diğer sektöründeki girişimler yaptı.

İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI

İmalat sanayi ürünleri ihracatının %57,8'ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, %37,9'unu ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. İmalat sanayi ürünleri ithalatının %44,2'sini sanayi, %45,5'ini ticaret ve %10,3'ünü diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı.

İhracatın %48,5'ini, ithalatın ise %64,8'ini ilk 500 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın %8,1'ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın %14,1'ini gerçekleştirdi.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 70,7'Sİ TEK ÜLKEDEN İTHALAT YAPTI

Girişimlerin %49,5'i tek ülkeye ihracat yaparken, %14,4'ü iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %4,1 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı %56,3 oldu.

Girişimlerin %70,7'si, tek ülkeden ithalat yaparken, %13,7'si iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı %1,0 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı %50,5 oldu.