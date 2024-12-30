İhracatın Yüzde 64'ü büyük ölçekli girişimlerden geldi! İşte girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistikleri 

30 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:30

TÜİK, girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistikleri verilerini açıkladı. Uluslararası hizmet ticareti istatistikleri verilerine göre 2022 yılında hizmet ihracatının yüzde 64,4'ü, hizmet ithalatının ise yüzde 56,3'ü büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı.

Türkiye​ İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, girişim özellikleri baz alındığında uluslararası hizmet ticareti istatistikleri verilerine göre 2022 yılında hizmet ihracatının %64,4'ü, hizmet ithalatının ise %56,3'ü büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY BÜYÜK ÖLÇEKLİ GİRİŞİMLERDEN

Hizmet ihracatının %6,7'sini yapan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam hizmet ihracatı yapan girişimlerin %63,2'sini oluşturdu.

Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatındaki payı %12,2 iken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin ihracattaki payı %16,2 oldu. Hizmet ihracatı yapan girişimlerin %3,0'ını oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler, hizmet ihracatının %64,4'ünü yaptı.

Hizmet ithalatı yapan girişimlerin %54,2'sini oluşturan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, hizmet ithalatının %7,5'ini yaptı. Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ithalatındaki payı %8,5 olurken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin payı %17,9 oldu. Hizmet ithalatının %56,3'ünü, hizmet ithalatı yapan girişimlerin %4,9'unu oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

HİZMET İHRACATININ %72,6'SI ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA FAALİYETİNDEN

Toplamda 47 milyar 420 milyon dolar olan hizmet ihracatının 34 milyar 442 milyon dolarını ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimler gerçekleştirirken, bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimlerin hizmet ihracatı 3 milyar 576 milyon dolar oldu. Hizmet ihracatında 3 milyar 116 milyon dolar imalat sanayiindeki girişimler tarafından yapılırken ana faaliyeti finans ve sigorta olan girişimlerin hizmet ihracatı 1 milyar 571 milyon dolar oldu.

Hizmet ticaretinde 35 milyar 933 milyon dolarlık ithalatın 10 milyar 604 milyon doları imalat sanayinde faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Hizmet ithalatındaki 6 milyar 899 milyon dolar, ana faaliyeti toptan ve perakende ticaret olan girişimlere ait iken 2 milyar 298 milyon dolarlık hizmet ithalatı finans ve sigorta faaliyetinde bulunan girişimlerin oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimler ise 2 milyar 99 milyon dolar hizmet ithalatı yaptı.

YABANCI KONTROLLÜ GİRİŞİMLER

Hizmet ticaretinde en yüksek paya sahip olan taşımacılık hizmetlerinde yapılan ihracatın %91,4'ü, ithalatın ise %83,7'si Türkiye kontrolündeki girişimler tarafından gerçekleştirildi. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatında Türkiye kontrollü girişimlerin payı %43,5 iken yabancı kontrollü girişimlerin payı %56,5 oldu. Sigorta ve emeklilik hizmetleri ihracatının %35,4'ü ve ithalatının %37,6'sı yabancı kontrollü girişimler tarafından yapıldı. Finansal hizmetlerde ihracatın %60,1'ini, ithalatın ise %72,0'ını Türkiye kontrollü girişimler gerçekleştirdi.