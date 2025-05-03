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 | Bengü Sarıkuş

İhracatta ABD tarifesi gerilimi

TİM Başkanı Gültepe, ihracatta yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara ulaşılmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gültepe: “Parite etkisiyle beraber ABD politikalarının ihracatımız üzerinde toplam 1,7 puan negatif etki oluşturacağını öngörüyoruz” dedi.

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İhracatta ABD tarifesi gerilimi
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 09:37

Türkiye’nin nisan ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başka­nı Mustafa Gültepe tarafından Di­yarbakır’da açıklandı. Türkiye İh­racatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında ihracat, geçen yı­lın aynı ayına göre yüzde 8,5’lik ar­tışla 20,9 milyar dolara, son 12 aylık ihracat 265 milyar dolara ulaştı. Bu yıl Ocak-Nisan dönemini kapsayan dört aylık ihracat da 86,2 milyar do­lar oldu.

İhracatta ABD tarifesi gerilimi

İlk dört aylık ihracatta yüz­de 4, son 12 aylık ihracatta yüzde 2,7 artış gerçekleşti. Hizmet ihra­catının ise nisanda 7,6 milyar do­lar olacağı öngörüsünde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat verilerindeki olumlu göstergelerin devam ettiğini belirterek, “İhraca­tımız geçen yılın aynı ayına göre ni­sanda yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükseldi. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi. Parite 1,12'lerde 1,02'ye kadar gelmişti iki ay öncesine kadar. Yeniden 1,13 ci­varında. Paritenin euro lehine ge­lişmesi ihracatımızda nisanda 440 milyon dolar pozitif etki yapmıştır. Bir iş günü de nisan ayında fazladır geçen yıla kıyasla. Bunun da 400 milyon dolar civarında olum­lu takvim etkisini belirtmek isterim."

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Küresel ticaretteki gerileme bek­lentisinden, AB'nin ithalatındaki düşüşten, Türkiye'nin en büyük pa­zarları olan Almanya ve Fransa gibi ülkelerdeki düşük büyüme oranlar­dan bahsederek, Çin'in dünyaya sat­tığı ürünlerin fiyatlarının her geçen ay düştüğünü, rekabetin kızıştığı­nı anlatan Bolat, “Tüm bunlara rağ­men yılın ilk 4 ayının üçünde mal ih­racatı arttı. Son 12 aylık yıllıklandı­rılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir. Ha­tırlarsanız yıla 261,8 milyar dolarla başlamıştık. O da 2024'ün rekor ra­kamıydı. Böylece son 4 ayda 3,2 mil­yar dolar, son 1 yılda ise yüzde 2,7'lik artışla 7,1 milyar dolar net mal ihra­cat artışı sağlanmıştır" dedi.

İhracatta ABD tarifesi gerilimi

İHRACATTA NEGATİF ETKİ BEKLENTİSİ

Küresel ticaretteki gelişmeleri değerlendirirken TİM Başkanı Gültepe, “Petrol ve emtia fiyatlarının mevcut seviyesinin ihracatımızda yıllık yüzde 2’lik bir kayba yol açabileceğini değerlendiriyoruz. Talepte yaşanan düşüşün de yıllık ihracatımıza yüzde 1’lik negatif etkisi olabilir. Parite etkiyle beraber ABD politikalarının ihracatımız üzerinde toplam 1,7 puan negatif etki oluşturacağını öngörüyoruz. Küresel ticaretteki belirsizlikleri ve artan korumacılık eğilimlerini dikkatle takip ediyoruz” dedi.

KARARSIZLIK ALTINA YARADI

Mal ithalatının da nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 33 milyar dolara yükseldiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "ABD’nin gümrük vergileri açıklandıktan sonra dünya mali piyasalarında büyük bir çalkantı oldu. Ticaret akışlarında ciddi belirsizlik meydana gelince özellikle güvenli liman olarak görülen altına doğru bir hücum oldu. Bu bizdeki talebi de körükledi. Bu nedenle altın, otomotiv, makine, kakao ve kahve gibi ürünlerin ithalatındaki artışlarla 3,8 milyar dolar ithalat artışı gerçekleşti."

İhracatta ABD tarifesi gerilimi

OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİSTE BAŞINDA

TİM verilerine göre, sektörlere bakıldığında otomotiv 3,1 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 380 milyon dolarla elektrik elektronik, 1,3 milyar dolarla çelik, 1,2 milyar dolarla hazır giyim izledi. En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Nisan’da 980 firma ilk kez ihracat yaparak 44 milyon dolar katkı sağladı. Diyarbakır ise nisanda yüzde 42,5 artışla 22,5 milyon dolar ihracat yaptı.

PARİTE SEYRİNE GÖRE POZİTİF BEKLENTİ

Gültepe, nisanda yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükselen ihracata işaret ederek, “İki iş günü fazla çalışmamızın katkısı olduğunun altını çizmem gerekiyor. Parite ihracatımıza 443,6 milyon dolarlık katkı yaptı. Parite, bu seviyelerde kalırsa, yıllık ihracatımıza yüzde 1,3’lük pozitif etki yapacağını öngörüyoruz” dedi.

İhracatta ABD tarifesi gerilimi

İHRACAT İÇİN STRATEJİK ÖNERİLER

Gültepe’den ihracat için stratejik adım önerileri:

* Girdi maliyetlerini minimize edecek yollar aramalıyız.

* Tedarik zincirlerimizi çeşit­lendirmeliyiz.

* Dış şoklara karşı dayanıklılı­ğımızı artırmalıyız.

* Finansmana erişimi kolay­laştıracak çözümler üzerine daha fazla düşünmeliyiz.

* Yeni pazar fırsatlarını daha erken tespit edebilecek me­kanizmaları güçlendirmeliyiz.

* Küresel olumsuzluklara karşı yalnızca savunma ref­leksiyle hareket etmek yerine fırsatları doğru okumalıyız.

* Gelişmeleri, ihracatımız için yeni açılımlar yapabilece­ğimiz bir sürece dönüş­türme­liyiz.

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