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 | Emir Yücel

Türkiye'nin yerli teknolojisi dünyaya tanıtıldı! 10 milyar dolarlık dev ihracat

ITS Istanbul Summit 2025, Türkiye’nin yazılım ve teknoloji sektörünü Başakşehir’de bir araya getirdi; 170 firma, 90 konuşmacı ve 2.500’ü aşkın ziyaretçiyle rekor kıran zirve, 10 milyar dolarlık ihracat hedefiyle de ülkemizin teknoloji alanındaki hedeflerini de güçlendirdi.

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Türkiye'nin yerli teknolojisi dünyaya tanıtıldı! 10 milyar dolarlık dev ihracat
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 12:17

Türkiye’nin en büyük yazılım ve teknoloji etkinliklerinden ITS Istanbul Summit 2025, 19-20 Nisan tarihlerinde Başakşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti. TÜYAFED ve Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle, İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, 170 firmanın stand açtığı, 90 yerli ve yabancı konuşmacının katıldığı ve 2.500’ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan dev bir organizasyona dönüştü. Akıllı şehir, teknoloji-yazılım ve yatırım temalarıyla düzenlenen etkinlik, 5 milyar dolar olan yazılım ihracat hedefini 10 milyar dolara çıkarma vizyonunu ortaya koyarak Türkiye’nin küresel teknoloji arenasındaki hedeflerini de güçlendirdi.

Türkiye'nin yerli teknolojisi dünyaya tanıtıldı! 10 milyar dolarlık dev ihracat

Teknoloji alanında düzenlenen zirvede İhlas Holding Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı'da konuşmacı olarak yer alırken, zirve sonunda Ormanlı’ya katkılarından ötürü teşekkür plaketi hediye edildi.

Türkiye'nin yerli teknolojisi dünyaya tanıtıldı! 10 milyar dolarlık dev ihracat

YERLİ FİRMALARA KÜRESEL PAZAR İMKANI!

Zirve, network, yatırım ve ihracat odaklı üç ana tema etrafında şekillendi. Network Zirvesi’nde bayiler, üreticiler ve kamu-özel sektör temsilcileri iş birliği fırsatları yakalarken, Yatırım Zirvesi girişimcilerle yatırımcıları buluşturarak yeni projelerin önünü açtı. İhracat Zirvesi ise yerli yazılım firmalarına küresel pazarlara açılma imkânı sundu. Etkinlikte yapay zekâ, siber güvenlik, oyun teknolojileri ve otomasyon gibi alanlarda geliştirilen yenilikçi çözümler sergilendi.

Türkiye'nin yerli teknolojisi dünyaya tanıtıldı! 10 milyar dolarlık dev ihracat

Başakşehir Living Lab ve Teknopol İstanbul’un girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılar, start-up’ların yatırımcılarla bire bir görüşmeler yapabilmesine olanak sağladı. TÜYAFED Başkanı Mustafa Çalış, zirvede yaptığı konuşmada; “Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girmesi için yazılım ve teknoloji kilit rol oynuyor. İhracat hedefimizi ikiye katlayarak 10 milyar dolara ulaşmayı planlıyoruz,” diyerek sektörün geleceğine dair umut verici mesajlar verdi.

Türkiye'nin yerli teknolojisi dünyaya tanıtıldı! 10 milyar dolarlık dev ihracat

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise belediyenin girişimcilik ekosistemine sağladığı 1,1 milyar TL’lik yatırım desteği ve Living Lab’in 200 binden fazla kişiye verdiği sertifikalı eğitimlerle ilçenin inovasyon merkezine dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye'nin yerli teknolojisi dünyaya tanıtıldı! 10 milyar dolarlık dev ihracat

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ VİZYONU DÜNYAYA TANITILDI!

Türkiye’nin en büyük yazılım ve teknoloji etkinliklerinden ITS Istanbul Summit 2025 zirvesine toplamda 2500'ü aşkın alanında profesyonel kişiler katılım sağladı. Türkiye’nin yazılım ve teknoloji vizyonunu uluslararası düzeyde tanıtmak adına büyük bir başarıya imza atılırken, sürdürülebilir teknoloji, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve ihracat odaklı büyüme zirvenin ana temaları arasında yer aldı.

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